Три столичных отеля пригласили медиков на бесплатное проживание в период борьбы с коронавирусом

Три столичных отеля пригласили медиков на бесплатное проживание в период борьбы с коронавирусом

Три столичных отеля объявили о бесплатном размещении медработников на период борьбы с распространением коронавируса. Отели расположены вблизи станций метро “Олимпийская” и “Выставочный центр”, а также возле Бессарабского рынка. 

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице “Отели Киева” со ссылкой на информацию компании “Киев Скай Групп”.

“Сеть наших отелей готова разместить бесплатно медиков, людей, которые в режиме нон-стоп ведут борьбу с вирусом COVID19. В это трудное время нужно беспокоиться друг о друге, а, главное, оставаться людьми, потому что это касается каждого из нас!”, – говорится в сообщении

Адреса отелей:

"Отель 17" (метро "Олимпийская");WOW-отель (Бессарабка, у Александровской больницы);"Отель 95" (метро"Выставочный центр").

Для бронированbя номеров предлагают обращаться по телефону 0964090618, либо на сайт.

Напомним, что вчера, 20 марта, правительство Украины установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Это связано с необходимостью мобилизации борьбы с распространением COVID-19. Однако Верховная Рада и дальше будет продолжать свою работу в комитетах во время карантина – заболевание коронавирусом народного депутата Сергея Шахова никак на это не влияет. 

Ранее KV также сообщала, что в случае роста количества больных коронавирусом в столице городские власти могут ввести более строгие ограничения. Известно, что по состоянию на 23:00 20 марта в Украине подтвержден 41 случай COVID-19.

Фото: Facebook


Ольга Марийко, КиевВласть

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