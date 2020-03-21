Три столичных отеля пригласили медиков на бесплатное проживание в период борьбы с коронавирусом
Три столичных отеля объявили о бесплатном размещении медработников на период борьбы с распространением коронавируса. Отели расположены вблизи станций метро “Олимпийская” и “Выставочный центр”, а также возле Бессарабского рынка.
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“Сеть наших отелей готова разместить бесплатно медиков, людей, которые в режиме нон-стоп ведут борьбу с вирусом COVID19. В это трудное время нужно беспокоиться друг о друге, а, главное, оставаться людьми, потому что это касается каждого из нас!”, – говорится в сообщении
Адреса отелей:"Отель 17" (метро "Олимпийская");WOW-отель (Бессарабка, у Александровской больницы);"Отель 95" (метро"Выставочный центр").
Для бронированbя номеров предлагают обращаться по телефону 0964090618, либо на
Напомним, что вчера, 20 марта, правительство Украины установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Это связано с необходимостью мобилизации борьбы с распространением COVID-19. Однако Верховная Рада и дальше будет продолжать свою работу в комитетах во время карантина – заболевание коронавирусом народного депутата Сергея Шахова никак на это не влияет.
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Фото: Facebook