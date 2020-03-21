Испанский телеканал в сюжете о нехватке средств защиты показал разгрузку респираторов украинского производства

На видео видно, как разгружают коробки с логотипом украинской компании "BUK".

Фото: скриншот

Телеканал RTVE проиллюстрировал сюжет о нехватке защитных материалов кадрами разгрузки в Испании респираторов украинского производства.

На опубликованном видео видно, как разгружают коробки с логотипом украинской компании "BUK" и ее слоганом "Чистый воздух в любых условиях". При этом не было указано, какое количество таких респираторов закупила Испания и когда это было сделано.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Согласно информации на сайте компании, научно-производственное предприятие "BUK" специализируется на разработке и изготовлении респираторов. Предприятие зарегистрировано в Киеве.

Напомним, постановлением Кабмина от 11 марта экспорт товаров противоэпидемического назначения ограничен до 1 июня. Это касается, в частности, водонепроницаемых лабораторных костюмов, медицинских перчаток, халатов, очков, масок и респираторов класса защиты не ниже FFP2.

Ранее глава таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что медицинские маски стали самым популярным товаром для контрабанды.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рядом с бывшим заводом “Радикал” горят склады (фото, видео)Рядом с бывшим заводом “Радикал” горят склады (фото, видео)
Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)
Официальное количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 41Официальное количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 41
В Броварах Киевской области с подозрением на коронавирус госпитализировали женщинуВ Броварах Киевской области с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину
В Украине вылечился первый заболевший коронавирусомВ Украине вылечился первый заболевший коронавирусом
Блок рекламы


Похожие новости
КГГА показала, как в Киеве моют дороги и мостыКГГА показала, как в Киеве моют дороги и мосты
Столичный телеканал отчитался о количестве просмотров видеоуроков для старшеклассников во время карантинаСтоличный телеканал отчитался о количестве просмотров видеоуроков для старшеклассников во время карантина
Медсестра из Киевской области обвинила власти в отсутствии в медучреждениях индивидуальных средств защиты для медиков (видео)Медсестра из Киевской области обвинила власти в отсутствии в медучреждениях индивидуальных средств защиты для медиков (видео)
Столичным ОСМД и ЖСК предлагают получить дезинфицирующие средства (фото)Столичным ОСМД и ЖСК предлагают получить дезинфицирующие средства (фото)
У первого заболевшего коронавирусом в Украине тест на болезнь показал отрицательный результатУ первого заболевшего коронавирусом в Украине тест на болезнь показал отрицательный результат
Из-за всеукраинского карантина “Укрзализныця” закрыла выставку Ukraine WOW в Киеве
Анализы 48 находящихся на обсервации в Новых Санжарах людей не показали наличия коронавирусаАнализы 48 находящихся на обсервации в Новых Санжарах людей не показали наличия коронавируса
Эвакуированная из Китая украинка показала условия содержания в Новых СанжарахЭвакуированная из Китая украинка показала условия содержания в Новых Санжарах
Умер испанский режиссер Хосе Луис КуэрдаУмер испанский режиссер Хосе Луис Куэрда
В Киеве мужчина пригласил девушку к себе домой и показал ей тело убитой бабушкиВ Киеве мужчина пригласил девушку к себе домой и показал ей тело убитой бабушки
Последние новости
Подгружаем последние новости