Кличко объявил об ужесточении карантина в Киеве

Общественный транспорт закрывают почти для всех.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил об ужесточении карантинных мер в столице.

"Я обращаюсь к киевлянам. Мы живем в новых реалиях, которых многие, к сожалению, до сих пор не поняли. Инфекция коронавируса стремительно распространяется, а введенные ограничительные меры соблюдаются далеко не всеми киевлянами и предприятиями. Городская власть, понимая всю серьезность ситуации и возможные последствия для здоровья и жизни людей, вынуждена ввести более строгие ограничения", - сказал Кличко в субботу в видеообращении.

Он рассказал, что эти ограничения будут в том числе основаны на опыте китайского города Ухань, первичного очага коронавирусной инфекции. По его словам, одна из главных рекомендаций китайцев - максимальное ограничение контактов между людьми и изоляция населения по домам.

"Круг контактов у одного носителя - от 35 до 100 человек. Поэтому вирус и распространяется так быстро. В этих условиях мы должны применять более действенные меры для ограничения социальных контактов в нашем городе. Поэтому с понедельника, 23 марта, общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые будут ехать на работу на предприятия, которые обеспечивают критически важные сферы нашей жизни", - сообщил он.

Под эту категорию попадают:

  • медработники;
  • спасатели;
  • правоохранители;
  • работники ЖКХ;
  • сотрудники продуктовых магазинов;
  • сотрудники аптек;
  • рабочие стратегических предприятий.

"Для таких перевозок разработаны маршруты для общественного транспорта, схемы которых будут опубликованы уже сегодня", - сообщил он.

Для проезда в общественном транспорте вводится спецпропуск.

Фото: КМДА

"Все остальные пользоваться общественным транспортом на время ограничений не смогут. Я понимаю, что это очень непопулярный шаг, но мне сейчас не до рейтингов, не до популизма. Главное удержать ситуацию и выиграть время. Не дать вирусу охватить столицу", - сказал Кличко.

По его словам, контролировать проезд в транспорте будет Национальная полиция.

Ограничения на передвижения личным транспортом пока не вводятся.

При этом мэр призвал киевлян оставаться дома. "Не нужно устраивать шашлыки в парках, вести детей на детские площадки, гулять компаниями по улице. Ваше здоровья - в ваших руках", - сказал Кличко.

Напомним, что сегодня четвертый день в Киеве не работает метрополитен, а в наземном транспорте действует ограничение на количество людей, которые одновременно могут находиться в автобусе, троллейбусе или трамвае.

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