Семерых пассажиров, прибывших спецпоездами из ЕС, госпитализировали во Львове

20 марта в Украину прибыли пять поездов из Перемышля.

Семерых пассажиров пяти спецпоездов, которыми граждане Украины 20 марта возвращались из стран ЕС , госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу.

Об этом на брифинге сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько.

"Сегодня в Украину прибыли пять поездов из Пшемысля в Киев . В каждом из поездов находилось от 500 до 800 человек. Во Львове вышли около 660 пассажиров. Все пассажирам измеряли температуру на границе и во Львове и в результате этих действий 7 человек доставили в инфекционную больницу для проведения диагностики", - цитирует Васько Интерфакс-Украина.

По его словам, остальные пассажиры подписали информированное согласие о том, что им известно о нормах законов Украины, в частности, о карантине для прибывающих из-за границы.

Как сообщалось, всем прибывшим из Польши пассажирам, кроме температурного скрининга и опроса о состоянии здоровья, раздали памятки. Каждый прибывший подписал добровольное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Напомним, 18 марта "Укрзализныця" заявила о готовности вывезти украинцев из Польши на поездах "Интерсити". 19 марта для этого назначили три поезда класса "Интерсити+".

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время в Украину эвакуируют около 8000 граждан из разных стран. Для этого запланировали 42 авиарейса.