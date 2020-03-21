Семерых пассажиров, прибывших спецпоездами из ЕС, госпитализировали во Львове

20 марта в Украину прибыли пять поездов из Перемышля.

Семерых пассажиров, прибывших спецпоездами из ЕС, госпитализировали во Львове
Фото: dpsu.gov.ua

Семерых пассажиров пяти спецпоездов, которыми граждане Украины 20 марта возвращались из стран ЕС, госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу.

Об этом на брифинге сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько.

"Сегодня в Украину прибыли пять поездов из Пшемысля в Киев. В каждом из поездов находилось от 500 до 800 человек. Во Львове вышли около 660 пассажиров. Все пассажирам измеряли температуру на границе и во Львове и в результате этих действий 7 человек доставили в инфекционную больницу для проведения диагностики", - цитирует Васько Интерфакс-Украина.

По его словам, остальные пассажиры подписали информированное согласие о том, что им известно о нормах законов Украины, в частности, о карантине для прибывающих из-за границы.

Как сообщалось, всем прибывшим из Польши пассажирам, кроме температурного скрининга и опроса о состоянии здоровья, раздали памятки. Каждый прибывший подписал добровольное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Напомним, 18 марта "Укрзализныця" заявила о готовности вывезти украинцев из Польши на поездах "Интерсити". 19 марта для этого назначили три поезда класса "Интерсити+".

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время в Украину эвакуируют около 8000 граждан из разных стран. Для этого запланировали 42 авиарейса.

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