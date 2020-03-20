В Фастове изолирован на карантин украинец, прибывший из Польши с пневмонией
В городе Фастов на Киевщине с диагностированной пневмонией отправлен в изоляцию молодой человек, вернувшийся в Украину из Польши. Заболел житель Фастова еще за границей, диагноз “двусторонняя пневмония” поставлен ему там же.
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По его словам, больной будет госпитализирован в Белоцерковскую больницу №3 для дальнейшего лечения, а тест на коронавирус, сделанный фастовчанином в Польше, не подтвердил на тот момент у него инфекции.
"Инфицирование коронавирусом в Фастове не зафиксировано на сегодняшний день, но есть больной с подозрением. Это молодой парень, который вернулся из Польши. Он заболел, еще находясь за рубежом", – говорит он.
По словам мэра, еще в Польше житель Фастова проходил необходимое тестирование на выявление инфекции COVID-19. Инфекцию не нашли, но обследование показало воспаление легких, двустороннюю пневмонию.
"По приезду домой из Польши, родные сразу доставили парня в больницу. Скажем, что это даже не подозрение, а больше предостережение”, – отметил он.
Также он добавил, что его родные решили обезопаситься. Сейчас больной находится в изоляции в больничных условиях. Положительно решался вопрос о госпитализации больного в Белоцерковскую больницу №3. Это больница является базовой для всей области и, соответственно, туда планируют направлять всех больных с подозрением на коронавирус.
Напомним, городской голова Белой Церкви Геннадий Дикий записал видеообращение к жителям города, в котором опроверг слухи о случаях заражения коронавирусом в городе.
Фото: kor.ill.in.ua