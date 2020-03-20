В Фастове изолирован на карантин украинец, прибывший из Польши с пневмонией

В городе Фастов на Киевщине с диагностированной пневмонией отправлен в изоляцию молодой человек, вернувшийся в Украину из Польши. Заболел житель Фастова еще за границей, диагноз “двусторонняя пневмония” поставлен ему там же.

Об этом KV рассказал глава Фастовского горсовета Михаил Нетяжук.

По его словам, больной будет госпитализирован в Белоцерковскую больницу №3 для дальнейшего лечения, а тест на коронавирус, сделанный фастовчанином в Польше , не подтвердил на тот момент у него инфекции.

"Инфицирование коронавирусом в Фастове не зафиксировано на сегодняшний день, но есть больной с подозрением. Это молодой парень, который вернулся из Польши . Он заболел, еще находясь за рубежом", – говорит он.

По словам мэра, еще в Польше житель Фастова проходил необходимое тестирование на выявление инфекции COVID-19. Инфекцию не нашли, но обследование показало воспаление легких, двустороннюю пневмонию.

"По приезду домой из Польши , родные сразу доставили парня в больницу. Скажем, что это даже не подозрение, а больше предостережение”, – отметил он.

Также он добавил, что его родные решили обезопаситься. Сейчас больной находится в изоляции в больничных условиях. Положительно решался вопрос о госпитализации больного в Белоцерковскую больницу №3. Это больница является базовой для всей области и, соответственно, туда планируют направлять всех больных с подозрением на коронавирус.

Напомним, городской голова Белой Церкви Геннадий Дикий записал видеообращение к жителям города, в котором опроверг слухи о случаях заражения коронавирусом в городе.

Фото: kor.ill.in.ua