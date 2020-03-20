Первый случай коронавируса зарегистировали во Львове

На данный момент в Украине 27 случаев инфицирования коронавирусом.

Первый случай коронавируса зарегистировали во Львове (обновлено)
Андрей Садовый
Фото: Макс Требухов

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе был зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Есть первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом COVID-19 во Львове (житель Львова, 1950 г.р. 13 марта вернулся из Германии)", - написал Садовый.

Мэр подчеркнул, что информация поступила от главного врача инфекционной больницы, а также положительный результат на коронавирус подтвердили две частные лаборатории во Львове и Киеве.

"Материалы отправлены в Центр общественного здоровья Украины. Больного госпитализируют в инфекционной больнице. Информация передана правоохранительным органам для дальнейшего реагирования", - отметил Садовый.

"Отдельно хочу подчеркнуть ответственность человека, о котором идет речь. Возвращаясь из Германии, мужчина (сам является врачом) осознавал, что есть в группе риска - 1961 г.р. Поэтому в первый же день после возвращения он сдал анализы в частной лаборатории, все время старался быть в максимальной самоизоляции. После получения положительных результатов сразу ж обратился в инфекционную больницу. На сегодня он чувствует себя хорошо, никаких клинических проявлений болезни нет, но находиться и в дальнейшем под контролем", - добавил позже мэр Львова.

Обновление. Министерство здравоохранения подтвердило информацию о первом случае заражения коронавирусом во Львове.

"Лабораторно подтверждено COVID-19 у пациента 1950 года рождения, который в течение последних 14 дней вернулся из Германии. Пациент изолирован, ему предоставляется лечение", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что на данный момент в Украине зарегистрировано 27 случаев инфицирования коронавирусом, три из них - летальные.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове госпитализированы 24 человека с подозрением на коронавирус.

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