В Соломенском районе Киева полиция и медики оставили в подъезде жилого дома больного бездомного

В жилом доме по адресу ул. Стражеска, 3а в Соломенском районе Киева жители обнаружили больного бездомного. Прибывшая на вызов полиция вызвала медиков, которые осмотрели бездомного со стороны и уехали, оставив больного в подъезде.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице киевлянина Дениса Филиппова в соцсети Фейсбук.

“Соломенский район, улица Академика Стражеска, 3а в подъзде на 9-ом этаже образовался бомж, кашляет, сморкается, гнойное воспаление ноги – все прелести. Вызванная Полиция Киева развела руками и вызвала скорую. Скорая приехала, осмотрела со стороны и уехала”, – написал Денис Филиппов.

Он также поинтересовался у Киевской горгосадминистрации (КГГА) и лично мэра Виталия Кличко, не собираются ли они списать “весь дом в потери”.

Напомним, столичные власти приняли решение о введении в Киеве чрезвычайной ситуации. Все соответствующие меры в столице уже внедряются, а документы сейчас проходят юридические процедуры.

Фото: соцсети