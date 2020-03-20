У четырех граждан Молдовы, которые посещали Почаевскую лавру, обнаружили коронавирус

В течение 20 марта в стране подтвердили 17 случаев коронавируса.

У четырех граждан Молдовы, которые посещали Почаевскую лавру, обнаружили коронавирус
Почаївська Лавра
Фото: Вікторія Матола

В Молдове 20 марта подтвердили 17 новых случаев заражения коронавирусом.

Министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну сообщила, что в лаборатории обработали 90 тестов на коронавирус, из которых 17 оказались положительными, передает местное издание NewsMaker.

"Из них 12 случаев локального заражения: восемь случаев в Кишиневе, один - в Хынчештах, два - в Сынжерей и один - в Штефан-Водэ. Кроме этого, в пяти случаях вирус обнаружили у граждан, которые недавно вернулись из Украины и РоSSии", - сказала Думбрэвяну.

Таким образом, в Молдове, где 18 марта зафиксировали первую смерть от Covid-19, число зараженных коронавирусом нового типа выросло до 66. Один пациент выздоровел.

Позже на брифинге президент Молдовы Игорь Додон уточнил, что четверо молдавских граждан, у которых обнаружили коронавирусную болезнь Covid-19, вернулись из Украины, где посещали Почаевскую лавру в Тернопольской области, пишет Deschide.MD.

Свято-Успенская Почаевская лавра находится в подчинении Украинской православной церкви Московского патриархата. Расположена в одноименном городе Кременецкого района Тернопольской области. Является крупнейшим православным храмовым комплексом на Западной Украине и вторым по стране после Киево-Печерской лавры.

В ноябре 2018 Кабмин вернул лавру в состав Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника. Комиссия Минюста пришла к выводу, что регистратор нарушил требования действующего законодательства при регистрации права пользования на комплекс сооружений лавры.

Украинская православная церковь Московского патриархата заявила, что решение Минюста отменить регистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры за монастырем УПЦ МП не лишает его права ими пользоваться, так как это решение не отменяет договор о пользовании от 2003 года.

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