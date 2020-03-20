Украинский фармацевтический научный центр бесплатно раздает антисептические гели для рук нуждающимся на Киевщине
Компания “Альянс красоты” приняла решение выделить 155 тыс. гривен на социальную помощь селам, которые находятся около их предприятия. На эти деньги было выпущено 5 тыс. антисептических гигиенических гелей для рук, которые будут доставлены в ФАПы и амбулатории разных сел Киевской области.
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“Мы выпустили 5 тыс. антисептических гигиенических гелей для рук, которые будут доставлены в ФАПы и амбулатории разных сел Киевской области. Часть из них пойдет лично людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации в связи с карантином. Еще часть – самым незащищенным слоям населения”, – написал Вадим Геращенко.
В частности, антисептические гигиенические гели для рук вчера были доставлены в ФАПы и амбулатории следующих сел:
Гавриловка – 350 шт;
Синяк – 350 шт;
Демидов – 200 шт;
Тарасовщина – 100 шт;
Воронковка – 100 шт;
Лубянка – 100 шт;
Блиставица – 100 шт;
Мироцкое – 100 шт.
Кроме того, 1,5 тыс. антисептических гигиенических гелей для рук запланировано доставить незащищенным слоям населения.
Еще 1 тыс. штук компания раздала своим сотрудникам, которые живут в различных селах и городах области и самого Киева.
Геращенко уточнил, что остальная часть также пойдет на нужды района.
“Сейчас мы должны объединиться, чтобы вместе противостоять приближающейся к нам угрозе. Поэтому я призываю всех небезразличных предпринимателей присоединиться к инициативе помощи своей стране в связи с приближающейся вирусной эпидемии. Вместе мы сможем стойко преодолеть эту опасность”, – обратился к предпринимателям Вадим Геращенко.
Напомним, транспортная компания SAT инициировала благотворительную акцию, цель которой – доставлять необходимые продукты пожилым людям, чтобы минимизировать риск их заражения коронавирусом. Компания уже начала доставлять продуктовые наборы для пожилых людей в Днепровском районе.
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Фото: фейсбук Вадима Геращенко