Двум полицейским из Сватово предъявили подозрение в пытках

Оперативники якобы угрожали местному жителю изнасилованием.

Двум полицейским из Сватово предъявили подозрение в пытках
Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в пытках двум полицейским из города Сватово в Луганской области.

Об этом говорится на сайте ГБР.

По данным следствия, два оперативника 18 сентября 2018 года незаконно задержали местного жителя, в наручниках привезли его в отделение полиции и приказали взять на себя вину за кражу имущества, которую совершили накануне неизвестные лица.

Чтобы получить показания, полицейские унижали задержанного, морально давили и угрожали изнасилованием. Они повалили мужчину на пол и вложили в руку металлический нож, которым раньше якобы была убита беременная женщина. Получив таким образом отпечатки пальцев задержанного, ему начали угрожать уголовной ответственностью за убийство.

Потом на мужчину надели металлический шлем и начали избивать по голове. В результате задержанный получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Спустя полтора года ГБР попросило суд задержать полицейских и отстранить их от должности.

В случае, если вину оперативников докажут, им может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы.

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