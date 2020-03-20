Топ-менеджер "Нафтогаза" заразился коронавирусом

Андрей Фаворов подхватил болезнь во время перелета.

Топ-менеджер "Нафтогаза" заразился коронавирусом
Фото: facebook.com/mewhoelse

Директор по интегрированному газовому бизнесу "Нафтогаза Украины" Андрей Фаворов переболел коронавирусом.

Об этом в комментарии RTVi рассказал его отец, эпидемиолог Михаил Фаворов.

"Мне очень импонирует британская модель. Потому что абсолютное большинство молодых людей переболеют легко. У меня уже сын переболел, его жена переболела. Просто они в аэропорту в Амстердаме находились и, видимо, там каким-то образом получили этот вирус", - заявил он.

Позже он повторил это же заявление в эфире "Эхо Москвы".

"Пока я был в Турции, мой сын находился здесь у нас дома в Атланте, а потом полетел на работу в Украину. Он работает в Украине. Мы не можем точно сказать, в каком из двух самолетов, в каком аэропорту или где произошло заражение, но если он прилетел в среду в Киев, то в субботу он почувствовал недомогание, почувствовал, что у него поднялась температура, померил, было порядка 38-ми, и начался вот этот очень характерный сухой лающий кашель", - сообщил Михаил Фаворов.

В понедельник Фаворов-младший сдал положительный анализ на коронавирус, а во вторник заболела его жена.

Сам Андрей Фаворов записал видео в фейсбуке, где подтвердил, что заболел.

"Слухи о моей смерти сильно преувеличены, как говорил классик. Примерно неделю назад у меня был кашель, небольшая температура 37,5. Я, в соответствии с рекомендациями и внутренними протоколами НАК "Нафтогаз" самоизолировался, сижу дома и минимизирую контакт со всеми, с кем можно и нельзя. Чувствую себя прекрасно, только скучно. Планирую еще неделю так просидеть, когда все вопросы будут сняты", - сказал он.

Фаворов возглавил газовый бизнес "Нафтогаза" в 2018 году, до этого он руководил собственной компанией ЭРУ.

С сентября 2010 года до июля 2014 года занимал должность коммерческого директора энергохолдинга ДТЭК (Киев), с мая 2009 года по июль 2010 года - директора по развитию бизнеса в компании ContourGlobal (Киев), до этого он также работал на руководящих позициях в AES Corporation.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рядом с бывшим заводом “Радикал” горят склады (фото, видео)Рядом с бывшим заводом “Радикал” горят склады (фото, видео)
Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)
В Броварах Киевской области с подозрением на коронавирус госпитализировали женщинуВ Броварах Киевской области с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину
У первого заболевшего коронавирусом в Украине тест на болезнь показал отрицательный результатУ первого заболевшего коронавирусом в Украине тест на болезнь показал отрицательный результат
Фильм Марыси Никитюк "Когда падают деревья" вышел онлайнФильм Марыси Никитюк "Когда падают деревья" вышел онлайн
Блок рекламы


Похожие новости
Состояние заболевших коронавирусом в Днепропетровской области стабильное, у них нет повышенной температурыСостояние заболевших коронавирусом в Днепропетровской области стабильное, у них нет повышенной температуры
Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 244 000, погибли более 10 000 человекКоличество заболевших коронавирусом в мире превысило 244 000, погибли более 10 000 человек
В Украине вылечился первый заболевший коронавирусомВ Украине вылечился первый заболевший коронавирусом
Открыто уголовное дело по факту сокрытия информации о пациенте с коронавирусомОткрыто уголовное дело по факту сокрытия информации о пациенте с коронавирусом
Заболевший коронавирусом житель Житомира ездил за границу с туристической группой и пытался это скрытьЗаболевший коронавирусом житель Житомира ездил за границу с туристической группой и пытался это скрыть
В Украине началось внутреннее инфицирование коронавирусом, - ЛяшкоВ Украине началось внутреннее инфицирование коронавирусом, - Ляшко
В Украине подтвержден уже 21 случай заболевания коронавирусомВ Украине подтвержден уже 21 случай заболевания коронавирусом
На Киевщине выявлен второй случай заболевания коронавирусомНа Киевщине выявлен второй случай заболевания коронавирусом
Мужчина с коронавирусом в Киевской области находится на самоизоляцииМужчина с коронавирусом в Киевской области находится на самоизоляции
У инфицированных коронавирусом в Черновицкой области детей болезнь протекает в легкой формеУ инфицированных коронавирусом в Черновицкой области детей болезнь протекает в легкой форме
Последние новости
Подгружаем последние новости