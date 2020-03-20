Состояние заболевших коронавирусом в Днепропетровской области стабильное, у них нет повышенной температуры

Пара недавно вернулась из Франции.

Состояние заболевших коронавирусом в Днепропетровской области стабильное, у них нет повышенной температуры
Фото: Lb.ua

У пары из Днепропетровской области, у которой подтвердилось заражение коронавирусом, стабильное состояние, пациенты находятся в инфекционных боксах. Об том пишет "Укринформ".

"Это семейная пара, которая недавно вернулась из Франции", - уточнил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

По его словам, пациенты обратились к медикам самостоятельно. Их состояние стабильное, повышенной температуры нет.

Бондаренко сообщил, что инфекционная больница обеспечена всеми препаратами и средствами защиты. В Днепропетровской области находятся две госпитальных базы для больных COVID-19: Днепровская городская больница №21 и Криворожская инфекционная больница.

Напомним, 19 марта стало известно о двух первых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Днепропетровской области. Медики устанавливают круг лиц, с которыми заболевшие контактировали.



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