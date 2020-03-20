Из Польши прибыли два поезда с эвакуированными украинцами

Вернулись около 1150 граждан.

Фото: dpsu.gov.ua
Во Львовской области на границе с Польшей сотрудники ГосЧС встретили два поезда, которыми эвакуировали граждан Украины. На них вернулось более 1150 пассажиров.

Первый поезд прибыл после 4-х утра, сообщили в пресс-службе ГПСУ. На нем приехали более 750 украинцев и один иностранец с видом на жительство.

"Всем пассажирам мерили температуру. Кроме температурного скрининга и опроса о состоянии здоровья, всем раздали памятки. Каждый прибывший подписал добровольное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий", - сообщили в Госпогранслужбе.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua
После 7 утра в пункт пропуска прибыл еще один поезд, которые привез почти 400 украинцев и одного иностранца. У всех прибывших на обоих поездах температура была нормальной, жалоб на самочувствие не было.

Напомним, 18 марта "Укрзализныця" заявила о готовности вывезти украинцев из Польши на поездах "Интерсити". 19 марта для этого назначили три поезда класса "Интерсити+".



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