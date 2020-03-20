Из Польши прибыли два поезда с эвакуированными украинцами

Фото: dpsu.gov.ua

Во Львовской области на границе с Польшей сотрудники ГосЧС встретили два поезда, которыми эвакуировали граждан Украины. На них вернулось более 1150 пассажиров.

Первый поезд прибыл после 4-х утра, сообщили в пресс-службе ГПСУ. На нем приехали более 750 украинцев и один иностранец с видом на жительство.

"Всем пассажирам мерили температуру. Кроме температурного скрининга и опроса о состоянии здоровья, всем раздали памятки. Каждый прибывший подписал добровольное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий", - сообщили в Госпогранслужбе.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

После 7 утра в пункт пропуска прибыл еще один поезд, которые привез почти 400 украинцев и одного иностранца. У всех прибывших на обоих поездах температура была нормальной, жалоб на самочувствие не было.