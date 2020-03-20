В Киеве запаса масок хватит на 7-10 дней, - замглавы КГГА

Несколько производителей перевели свои мощности на производство масок.

В Киеве запаса масок хватит на 7-10 дней, - замглавы КГГА
Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве запаса медицинских масок должно хватить на 7-10 дней. Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в интервью "РБК-Украина".

"У нас есть стратегические запасы, больницы мы, конечно, обеспечим. Но этого запаса достаточно, грубо говоря, на семь-десять дней. Их нужно постоянно пополнять", - сообщил Поворозник.

Также он завил, что КГГА нашла несколько производителей, которые перестроят производство и обеспечат часть Киева масками. В первую очередь масками будут обеспечены те, кто контактируют с большим количеством людей. "Просто на все это нужно время. Пока что у нас нет такого количества масок, чтобы мы их отправили в аптечную сеть", - добавил он.

Поворзник также сообщил, что две тест-системы на коронавирус, которые вчера были доставлены в больницы Киева, изначально заказывались для аэропортов, однако в мире были проблемы с логистикой и их не смогли привезти вовремя, до закрытия аэропортов.

Напомним, вчера, 19 марта в Киеве зарегистрировали третий случай заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных в Украине достигло 18 человек.

19 марта в Киев поступило 62 тысячи медицинских масок, на следующей неделе столица ожидает поставку еще на 100 тысяч штук.

Ранее сообщалось, что в Киеве введут режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. По словам первого заместителя Киевгорадминистрации Николая Поворозника, решение уже принято, его осталось оформить юридически.

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