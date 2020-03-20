Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 244 000, погибли более 10 000 человек

Лидером по выздоровлению является китайский Хубэй, Иран на втором месте.

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 244 000, погибли более 10 000 человек
Фото: ajansspor.com

В мире количество заболевших коронавирусной болезнью превысило 244 500 человек. Погибли более 10 000, выздоровели - 86 025 пациентов.

На первом месте по смертности находится Италия, где умерли 3405 человек. На втором - китайская провинция Хубэй с 3132 летальными случаями, говорится на карте распространения COVID-19 от Университета Джона Хопкинса. На третьем месте по количеству погибших - Иран, где скончались более 1200 человек.

Лидером по выздоровлению является Хубэй, где коронавирус побороли более 58 000 человек. На втором месте - Иран, там выздоровели почти 6000 заразившихся. На третьем месте - Италия, там переболели 4440 человек.

Менее 10 заболевших зарегистрированы в 40 странах и регионах, в том числе в Кении, Монголии и Экваториальной Гвинее. По одному случаю заражения зафиксировали в Республике Гамбия, Никарагуа, Суринаме, Непале, Бутане, Эсватини, Антигуа и Барбуда, Джибути, Чаде, Гвинее, Нигерии, на Фиджи и Эль Сальвадоре, в ЦАР, Того, Сомали, острове Сен-Винсент и Гренадинах и Габоне.

В Украине подтверждены 26 случаев заражения, из них три пациента скончались.

Напомним, 19 марта стало известно о пяти новых случаях заражения в Черновцах. Ранее в Черновцах были подтверждены 10 случаев коронавирусной болезни.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рядом с бывшим заводом “Радикал” горят склады (фото, видео)Рядом с бывшим заводом “Радикал” горят склады (фото, видео)
Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)
В Броварах Киевской области с подозрением на коронавирус госпитализировали женщинуВ Броварах Киевской области с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину
В Украине зафиксирована первая смерть от коронавирусаВ Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса
У первого заболевшего коронавирусом в Украине тест на болезнь показал отрицательный результатУ первого заболевшего коронавирусом в Украине тест на болезнь показал отрицательный результат
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине вылечился первый заболевший коронавирусомВ Украине вылечился первый заболевший коронавирусом
В результате пожара на Харьковском шоссе в Киеве погибли 2 человекаВ результате пожара на Харьковском шоссе в Киеве погибли 2 человека
Открыто уголовное дело по факту сокрытия информации о пациенте с коронавирусомОткрыто уголовное дело по факту сокрытия информации о пациенте с коронавирусом
Заболевший коронавирусом житель Житомира ездил за границу с туристической группой и пытался это скрытьЗаболевший коронавирусом житель Житомира ездил за границу с туристической группой и пытался это скрыть
В Украине началось внутреннее инфицирование коронавирусом, - ЛяшкоВ Украине началось внутреннее инфицирование коронавирусом, - Ляшко
В Украине подтвержден уже 21 случай заболевания коронавирусомВ Украине подтвержден уже 21 случай заболевания коронавирусом
В Житомире зарегистрировали первый случай коронавирусаВ Житомире зарегистрировали первый случай коронавируса
В Коростышеве госпитализировали двух человек, контактировавших с умершей от коронавируса женщинойВ Коростышеве госпитализировали двух человек, контактировавших с умершей от коронавируса женщиной
На Киевщине выявлен второй случай заболевания коронавирусомНа Киевщине выявлен второй случай заболевания коронавирусом
В феврале “Киевводоканал” для ликвидации повреждений более 110 раз раскапывал территориюВ феврале “Киевводоканал” для ликвидации повреждений более 110 раз раскапывал территорию
Последние новости
Подгружаем последние новости