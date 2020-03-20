В Киеве впервые присудили штраф на 17 тыс. гривен за нарушения карантина

Женщина продавала продукты питания с рук в неустановленном месте.

В Киеве впервые присудили штраф на 17 тыс. гривен за нарушения карантина
Архивное фото
Фото: Макс Требухов

Шевченковский районный суд Киева оштрафовал женщину на 17 тыс. гривен за нарушение правил карантина. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Судом было установлено, что жительница города Киева осуществляла продажу продуктов питания с рук, в неустановленном месте, чем допустила нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина.

По результатам рассмотрения дела ее признали виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 44-3 (нарушение правил карантина людей) Административного кодекса. На женщину наложен штраф в размере 17 тыс. гривен.

Отмечается, что это первое решение по делу за нарушение правил карантина.

Напомним, ранее сообщалось, что полицейские составили 405 административных протоколов и начали 6 уголовных производств за нарушение правил карантина. Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области - составлено 75 админпротоколов.

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