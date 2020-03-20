В Мукачево остановят общественный транспорт и на выходные перекроют центр из-за карантина

В Мукачево усилили карантинные мероприятия.

В Мукачево остановят общественный транспорт и на выходные перекроют центр из-за карантина
Фото: Александр Рудоманов

В Мукачево усилили карантинные мероприятия в связи с распространением коронавируса. На выходные перекроют центр города и прекращают работу общественного транспорта. Об этом сообщил мэр Мукачева Андрей Балога, передает местный ресурс «Закарпатье онлайн».

«Только провели заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где одобрили дополнительные карантинные мероприятия на территории Мукачевского городского ОТГ. Прежде всего прекращаем работу всех торговых центров в том числе и «Эпицентра». Условия карантина должны придерживаться все заведения и учреждения без исключения и это принципиальное решение. Завтра прекращает работу общественный транспорт города. Центральная часть города перекрывается на выходные», - подчеркнул Балога.

Напомним, ранее в связи с пандемией в Днепропетровской области объявили режим чрезвычайной ситуации. Для мобилизации сил и средств гражданской защиты в области создан штаб, основная задача которого - мониторинг эпидситуации в регионе, прогнозирование зоны возможного распространения угрозы и организация мер борьбы.

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