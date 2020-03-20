В Украине вылечился первый заболевший коронавирусом

Уже сегодня его выпишут домой.

В Черновцах выздоровел мужчина, который первым в Украине заболел коронавирусом. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Больному из Черновцов сделали повторный лабораторный анализ на коронавирус. И он во второй раз показал негативный результат. Можем констатировать официально - в Украине есть первый человек, который выздоровел от коронавируса", - сообщил президент.

Пациента сегодня выписывают из больницы, он возвращается домой.

Зеленский призвал сохранять спокойствие и режим изоляции. Президент сообщил, что Институт молекулярной биологии НАН Украины изготовил и передал первую партию экспресс-тестов на коронавирус.

Помимо этого, в ближайшие 48 часов в Украину из Китая прибудут 10 млн высокоточных лабораторных тестов, 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, миллион масок для аптек, 100 000 масок повышенной защиты для врачей и полиции, 400 000 экспресс-тестов и 10 000 литров дезинфекторов.

Напомним, первый случай заболевания коронавирусной инфекцией был диагностирован у мужчины, который с женой вернулся из Италии. Сразу после приезда они самоизолировались, а после проявления у мужчины симптомов обратились к медикам. 3 марта у него был подтвержден первый случай заболевания на территории Украины.

Уже 16 марта стало известно, что проведенный анализ на коронавирус у него показал негативный результат.