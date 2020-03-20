В Киеве перенесли прием документов на вступление в первый класс

В Киеве перенесли прием документов на вступление в первый класс

В Киеве перенесли прием документов на вступление в первый класс из-за эпидемии коронавируса. Прием документов переносится до улучшения эпидемической ситуации. В то же время столичная власть призвала учителей взаимодействовать с администрациями школ удаленно. 

Об этом KV стало известно из сообщения заместителя председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Валентина Мондриевского. 

“Мы переносим начало приема документов в первые классы до улучшения эпидемической ситуации. Это сделано для вашего максимального комфорта. Сегодня важно воздерживаться от выхода на улицу. Город заботится о вас! Заботьтесь о своих родных. Оставайтесь дома”, – сообщил Валентин Мондриевский.

Также чиновник отметил, что сегодня завершается третья четверть, но волноваться не стоит: после введения системы семестрового обучения оценки за четверть не выставляют, дети получат тематические оценки.

Кроме того, Валентин Мондриевский обратился к учителям и объяснил, что им не нужно идти в школы, чтобы перенести отметки в журналы. Он призвал работать с администрацией дистанционно и фиксировать оценки учащихся в любой удобный способ: на бумажные и электронные носители.

Также Мондриевский от имени городской власти поблагодарил работников районных управлений образования, которые уже осуществляют расчеты для того, чтобы на следующей неделе педагоги получили заработные платы.

Как сообщала KV, в Украине появился первый выздоровевший от коронавируса COVID-19. Это мужчина из Черновцов. 

В связи с угрозой распространения эпидемии коронавируса режим чрезвычайной ситуации введен в трех областях: Киевской, Житомирской и Черновицкой. В частности, украинские силовики начали контролировать пункты выезда и въезда в Киеве. В настоящее время действуют уже 8 стационарных постов, в состав которых входят представители полиции и военнослужащие Нацгвардии. Вместе с работниками полиции гвардейцы несут службу возле Александровской больницы в столице. Данные меры приняты с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, столичный телеканал “Киев” продолжает транслировать видеоуроки для старшеклассников в период карантина из-за эпидемии коронавируса. Больше всего просмотров набрала первая трансляция – урок истории Украины: более 20 тыс. просмотров на Youtube-канале и около 12 тыс. на Facebook.

Фото: соцсети 


Сергей Албул, КиевВласть

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