В результате пожара на Харьковском шоссе в Киеве погибли 2 человека
В результате пожара в многоквартирном доме на Харьковском шоссе в Киеве погибли 2 человека. Погибли женщина 1936 года рождения и мужчина 1970 года рождения.
Об этом
20 марта в 02:36 столичным спасателям поступило сообщение о пожаре в 10-этажном жилом доме по адресу: Харьковское шоссе, 2 в Днепровском районе столицы.
Отмечается, что пожар произошел в одной из комнат двухкомнатной квартиры на 3-м этаже. В ходе разведки в соседней комнате были найдены тела двух погибших: женского и мужского пола 1936 и 1970 годов рождения соответственно.
В 02:56 пожар был локализован, а в 03:05 ликвидирован.
На месте происшествия работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 16 человек личного состава.
В результате пожара повреждена мебель, бытовая техника, закопчены стены и потолок квартиры.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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Фото: ГУ ГСЧС в Киеве