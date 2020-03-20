В результате пожара на Харьковском шоссе в Киеве погибли 2 человека

В результате пожара на Харьковском шоссе в Киеве погибли 2 человека

В результате пожара в многоквартирном доме на Харьковском шоссе в Киеве погибли 2  человека. Погибли женщина 1936 года рождения и мужчина 1970 года рождения. 

Об этом KV стало известно из сообщения ГУ ГСЧС в Киеве

20 марта в 02:36 столичным спасателям поступило сообщение о пожаре в 10-этажном жилом доме по адресу: Харьковское шоссе, 2 в Днепровском районе столицы.

Отмечается, что пожар произошел в одной из комнат двухкомнатной квартиры на 3-м этаже. В ходе разведки в соседней комнате были найдены тела двух погибших: женского и мужского пола 1936 и 1970 годов рождения соответственно.

В 02:56 пожар был локализован, а в 03:05 ликвидирован.

На месте происшествия работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 16 человек личного состава.

В результате пожара повреждена мебель, бытовая техника, закопчены стены и потолок квартиры.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Как сообщала KV, утром 17 марта 2020 года столичным спасателям поступило сообщение о пожаре на территории недействующей базы отдыха, которая находится на ул. Хотяновской в Деснянском районе столицы. При разборке строительных конструкций были обнаружены тела двух человек.

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве


Сергей Албул, КиевВласть

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