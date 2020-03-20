Заболевший коронавирусом житель Житомира ездил за границу с туристической группой и пытался это скрыть

56-летний мужчина работает в турфирме и недавно вернулся из Австрии.

Заболевший коронавирусом житель Житомира ездил за границу с туристической группой и пытался это скрыть
Фото: Lb.ua

Житель Житомира, у которого 19 марта подтвердили инфицирование коронавирусом, работает в турфирме и за рубежом находился вместе с группой туристов.

Об этом мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил изданию Житомир.info.

"Мужчина возвращался из-за границы не с другом и его сыном, как он сообщал ранее, а за границу он возил целую группу людей и вместе с ними возвращался в самолете. Сейчас с помощью социальных сетей было установлено, от какой турфирмы они ездили, где они были, и на утро обещают установить весь круг лиц, с которыми инфицированный контактировал. По словам пациента, он сам был на самоизоляции, но неизвестно, были ли на самоизоляции все люди из группы, которые с ним возвращались из-за границы. Он эту информацию скрывал", - сообщает издание.

Для сбора информации о членах туристической группы, численность которой пока не известна, будут привлечены работники полиции и Службы безопасности Украины.

Сухомлин на своей странице в Facebook написал, что пациент находится в инфекционном отделении больницы №1 в Житомире. Из-за того, что зараженному не понравились условия пребывания в боксе, мэр города сам решил его навестить.

Ранее сообщалось, что количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине за сутки выросло с 16 до 21.

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