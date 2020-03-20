В Украине началось внутреннее инфицирование коронавирусом, - Ляшко

Минздрав готовится к продлению карантина.

?В Украине началось внутреннее инфицирование коронавирусом, - Ляшко
Фото: American Chamber of Commerce in Ukraine

В Украине зафиксированы случаи инфицирования COVID-19 внутри страны.

Об этом заместитель министра здравоохранения главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в эфире "1+1".

"В страну зашла коронавирусная болезнь. Есть первые случаи внутреннего инфицирования", - сообщил Ляшко.

Именно поэтому карантинные меры, отмечает он, направлены на то, чтобы остановить распространение.

По его словам, в Украине растет количество подозрений на инфицирование коронавирусом.

"Все больше образцов поступает в вирусологические лаборатории на эти исследования. Сегодня (19 марта, - ред.) мы получили 54 подозрения на коронавирусную болезнь. У нас есть пять положительных случаев", - заявил главный санитарный врач.

Он также сообщил, что Минздрав рассматривает варианты продления карантина, если сохранятся темпы распространения вируса в соседних странах.

"Готовимся к продлению карантина, это не секрет. Если будут сохранятся такие темпы распространения в соседних странах, карантин будет продлен", - сказал он.

Ляшко подчеркнул, что Украина только начинает перестраиваться к режиму карантина, поэтому оценивать его эффективность пока рано.

Главный санитраный врач призвал сократить мобильность, меньше пользоваться общественным транспортом и сократить контакты.

Ранее сообщалось, что количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине за сутки выросло с 16 до 21.

19 марта двоих зараженных выявили в Днепропетровской области, по одному - в Киеве (50-летний мужчина, приехал из Швейцарии), Житомире (56-летний мужчина, приехал из Австрии) и Ивано-Франковской области (56-летняя женщина, умерла 17 марта).

Всего в Украине зафиксирован 21 случай инфицирования коронавирусом COVID-19. Три случая, или около 14%, привели к летальному исходу.

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