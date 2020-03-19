В Киеве начали дезинфицировать остановки и оповещать об опасности коронавируса (видео)

В Киеве начали дезинфицировать остановки и оповещать об опасности коронавируса (видео)

В столице проводят дезинфекцию остановок общественного транспорта. Также в Киеве был замечен спецавтомобиль МЧС, который через мегафон оповещал жителей об опасности коронавируса.

Об этом сообщил корреспондент KV.

Как передает корреспондент KV, с 12:00 по центральным улицам Киева (улицам Гончара, Богдана Хмельницкого, Бульварно-Кудрявской) начал курсировать спецавтомобиль МЧС и в мегафон оповещать об опасности вируса.

Параллельно с этим бригады из двух-трех человек проводили дезинфекцию остановок общественного транспорта.

"Народ, в поле зрения которого попадало авто МЧС и бригады по дезинфекции, достаточно радостно воспринимал увиденное и с радостью снимал происходящее на камеры мобильных телефонов", – сообщает корреспондент КВ с места событий.

Ранее KV сообщала, что за неделю в медучреждениях Киева было сделано более 200 экспресс- тестов на коронавирус. 

Напомним, в Украине выявлены еще два случая заражения коронавирусом COVID-19. Один случай в Киеве, один – в Житомире. Таким образом, в настоящее время в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом. Два случая – летальных. 

Фото: скриншот видео.


Игорь Бровко, КиевВласть

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