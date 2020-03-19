В Киеве начали дезинфицировать остановки и оповещать об опасности коронавируса (видео)
В столице проводят дезинфекцию остановок общественного транспорта. Также в Киеве был замечен спецавтомобиль МЧС, который через мегафон оповещал жителей об опасности коронавируса.
Об этом сообщил корреспондент
Как передает корреспондент
Параллельно с этим бригады из двух-трех человек проводили дезинфекцию остановок общественного транспорта.
"Народ, в поле зрения которого попадало авто МЧС и бригады по дезинфекции, достаточно радостно воспринимал увиденное и с радостью снимал происходящее на камеры мобильных телефонов", – сообщает корреспондент КВ с места событий.
Ранее
Напомним, в Украине выявлены еще два случая заражения коронавирусом COVID-19. Один случай в Киеве, один – в Житомире. Таким образом, в настоящее время в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом. Два случая – летальных.
Фото: скриншот видео.