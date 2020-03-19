Первые два случая коронавируса подтверждены в Днепропетровской области

Оба инфицированные недавно вернулись из-за рубежа.

В Днепропетровской области в четверг, 19 марта, подтвердили первые два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Пациенты находятся под наблюдением медиков, информирует пресс-служба Днепропетровской ОГА.

"Есть два лабораторно подтвержденных случаях заболевания COVID-19. Пациенты получают всю необходимую помощь. Медики обеспечены необходимым оборудованием, материалами, средствами индивидуальной защиты", - отметил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Пациенты, у которых обнаружили коронавирус, недавно вернулись в Днепропетровскую область из-за рубежа. Сейчас их состояние здоровья стабильное, чувствуют себя хорошо.

"Медики устанавливают все контакты, которые могли иметь больные, чтобы обследовать этих людей и обеспечить их изоляцию", - говорится в сообщении.

В области определены две госпитальные базы на 30 койко-мест: Днепровская городская больница №21 и Криворожская инфекционная больница.

Ранее сегодня в Украине были зарегистрированы еще 2 случая коронавируса: в Киеве и Житомире.

Таким образом, количество подтвержденных инфицирований достигло 20. Двое людей скончались от COVID-19.