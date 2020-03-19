В Украине подтвержден уже 21 случай заболевания коронавирусом COVID-19. Новые случаи заболевания зарегистрированы в Днепропетровской области – 2, а также в Житомирской – 1.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

“В Украине подтвержден 21 случай COVID-19. По состоянию на 20:00 19 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская (1) области и. Киев (2)”, – говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что по результатам исследований региональных лабораторий выявлено:

Днепропетровская область – 2 случая;Житомирская – 1 случай.

Также один случай подтвержден в Киеве .

Как сообщала KV , сегодня днем 19 марта МОЗ сообщил о том, что в Украине выявлены еще два случая заражения коронавирусом COVID-19. Один случай в Киеве (50-летний мужчина, который недавно посещал Швейцарию), один – в Житомире. Таким образом, по состоянию на то время в Украине было зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом. Два случая – летальных.

Отметим, в Деснянском районе Киева по состоянию на 19 марта выявлены пять подозрений на заражение коронавирусом COVID-19. Один из граждан, госпитализированных с подозрением на коронавирус, проживал в общежитии. Еще одну гражданку с подозрением на коронавирус пришлось доставлять в больницу при помощи полиции.

Напомним, второй случай заболевания коронавирусом выявлен в Киевской области. На этот раз заболела женщина, член семьи первого заболевшего жителя Киевщины.

Фото: пресс-служба КОГА