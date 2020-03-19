В Украине подтвержден уже 21 случай заболевания коронавирусом

В Украине подтвержден уже 21 случай заболевания коронавирусом

В Украине подтвержден уже 21 случай заболевания коронавирусом COVID-19. Новые случаи заболевания зарегистрированы в Днепропетровской области – 2, а также в Житомирской – 1.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения Украины. 

“В Украине подтвержден 21 случай COVID-19. По состоянию на 20:00 19 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская (1) области и. Киев (2)”, – говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что по результатам исследований региональных лабораторий выявлено:

Днепропетровская область – 2 случая;Житомирская – 1 случай.

Также один случай подтвержден в Киеве.

Как сообщала KV, сегодня днем 19 марта МОЗ сообщил о том, что в Украине выявлены еще два случая заражения коронавирусом COVID-19. Один случай в Киеве (50-летний мужчина, который недавно посещал Швейцарию), один – в Житомире. Таким образом, по состоянию на то время в Украине было зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом. Два случая – летальных.

Отметим, в Деснянском районе Киева по состоянию на 19 марта выявлены пять подозрений на заражение коронавирусом COVID-19. Один из граждан, госпитализированных с подозрением на коронавирус, проживал в общежитии. Еще одну гражданку с подозрением на коронавирус пришлось доставлять в больницу при помощи полиции.

Напомним, второй случай заболевания коронавирусом выявлен в Киевской области. На этот раз заболела женщина, член семьи первого заболевшего жителя Киевщины.

Фото: пресс-служба КОГА


Сергей Албул, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рядом с бывшим заводом “Радикал” горят склады (фото, видео)Рядом с бывшим заводом “Радикал” горят склады (фото, видео)
Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)
В Броварах Киевской области с подозрением на коронавирус госпитализировали женщинуВ Броварах Киевской области с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину
В Украине зафиксирована первая смерть от коронавирусаВ Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса
Фильм Марыси Никитюк "Когда падают деревья" вышел онлайнФильм Марыси Никитюк "Когда падают деревья" вышел онлайн
Блок рекламы


Похожие новости
Первые два случая коронавируса подтверждены в Днепропетровской областиПервые два случая коронавируса подтверждены в Днепропетровской области
Третий случай COVID-19 зарегистрировали в КиевеТретий случай COVID-19 зарегистрировали в Киеве
В Житомире зарегистрировали первый случай коронавирусаВ Житомире зарегистрировали первый случай коронавируса
На Киевщине выявлен второй случай заболевания коронавирусомНа Киевщине выявлен второй случай заболевания коронавирусом
В Украине за сутки полицейские составили 32 админпротокола о нарушении карантинаВ Украине за сутки полицейские составили 32 админпротокола о нарушении карантина
В Украине 66 человек скончались от гриппа с начала эпидсезонаВ Украине 66 человек скончались от гриппа с начала эпидсезона
Количество случаев коронавируса в Украине за сутки не изменилосьКоличество случаев коронавируса в Украине за сутки не изменилось
В Украине во время карантина учителей и воспитателей в детсадах заставляют ходить на работу или брать отпуск за свой счетВ Украине во время карантина учителей и воспитателей в детсадах заставляют ходить на работу или брать отпуск за свой счет
Мужчина с коронавирусом в Киевской области находится на самоизоляцииМужчина с коронавирусом в Киевской области находится на самоизоляции
У инфицированных коронавирусом в Черновицкой области детей болезнь протекает в легкой формеУ инфицированных коронавирусом в Черновицкой области детей болезнь протекает в легкой форме
Последние новости
Подгружаем последние новости