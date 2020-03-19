Столичный телеканал отчитался о количестве просмотров видеоуроков для старшеклассников во время карантина

Столичный телеканал “Киев” продолжает транслировать видеоуроки для старшеклассников в период карантина из-за эпидемии коронавируса. Больше всего просмотров набрала первая трансляция – урок истории Украины: более 20 тыс. просмотров на Youtube-канале и около 12 тыс. на Facebook.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Продолжается четвертый день телеуроков для старшеклассников Киева , которые на период противоэпидемических мероприятий находятся на дистанционном обучении. Информацией о запуске проекта заинтересовалось почти 265 000 зрителей (75% – органического охвата). Об этом стало известно из данных, которые опубликовал телеканал “Киев” на своих официальных ресурсах”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего просмотров набрала первая трансляция – урок истории Украины. Более 20 тыс. просмотров на Youtube-канале после первого онлайн эфира. Далее просмотры на странице в Facebook – 12 000 зрителей.

“В связи с вынужденными мерами, которые мы ввели в школах, дети должны продолжать учиться, особенно это касается школьников старших классов, готовящихся к поступлению в высшие учебные заведения. Поэтому было принято решение совместно с телеканалом “Киев”, журналистами, ведущими и учителями создать такой беспрецедентный онлайн-проект, который набирает популярность среди школьников и их родителей. Уроки продолжаются. Следите за актуальным расписанием на официальных страницах канала и в социальных сетях. Несмотря на обстоятельства, создаем комфортные условия для киевлян”, – отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Отмечается, что также прямую трансляцию и запись видеоуроков можно посмотреть Youtube-канале .

Как сообщала KV , на время ограничения работы учебных заведений на телеканале “Киев” будет вестись трансляция видеоуроков по 12 предметам школьной программы для учеников 11-х классов. Трансляции начнутся 16 марта.

Напомним, в Украине выявлены еще два случая заражения коронавирусом COVID-19. Один случай в Киеве , один – в Житомире. Таким образом, в настоящее время в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом. Два случая – летальных.

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