Сотрудника “ДТЭК Киевские электросети” поймали на взятке - прокуратура

Столичная прокуратура проинформировала о разоблачении сотрудника “ДТЭК Киевские электросети” на получении взятки за неотключение от электроэнергии. В настоящее время мужчина задержан.

Об этом KV стало известно из сообщения прокуратуры Киева .

Согласно данным прокуратуры, правоохранители разоблачили главного инженера одного из районных представительств “ДТЭК Киевские электросети” во время получения неправомерной выгоды.

Досудебным расследованием установлено, что правонарушитель вымогал у владельца автомобильного газозаправочного пункта ежемесячную “дань” за неотключение объекта от электроэнергии за якобы нарушение эксплуатации сети.

Отмечается, что в целях конспирации правонарушитель потребовал получения неправомерной выгоды на банковскую карточку своей родственницы, которая и была у него изъята при задержании.

Сразу после перечисления денежных средств в сумме 8 тыс. гривен указанное лицо было задержано в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Как сообщала KV , столичные следователи разоблачили сотрудника ЧАО АК “Киевводоканал” в получении неправомерной выгоды. Мужчина требовал от частного предпринимателя 15 000 гривен за составление положительного акта о результатах проверки сетей водоснабжения его фирмы.

Недавно, в Киевской области правоохранители задержали очередного полицейского за взятку с предпринимателя. Работник Барышевской полиции требовал и получил от местного предпринимателя неправомерную выгоду за непрепятствование хозяйственной деятельности.

Фото: прокуратура Киева