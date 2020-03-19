Сотрудника “ДТЭК Киевские электросети” поймали на взятке - прокуратура

Сотрудника &ldquo;ДТЭК Киевские электросети&rdquo; поймали на взятке - прокуратура

Столичная прокуратура проинформировала о разоблачении сотрудника “ДТЭК Киевские электросети” на получении взятки за неотключение от электроэнергии. В настоящее время мужчина задержан. 

Об этом KV стало известно из сообщения прокуратуры Киева

Согласно данным прокуратуры, правоохранители разоблачили главного инженера одного из районных представительств “ДТЭК Киевские электросети” во время получения неправомерной выгоды.

Досудебным расследованием установлено, что правонарушитель вымогал у владельца автомобильного газозаправочного пункта ежемесячную “дань” за неотключение объекта от электроэнергии за якобы нарушение эксплуатации сети.

Отмечается, что в целях конспирации правонарушитель потребовал получения неправомерной выгоды на банковскую карточку своей родственницы, которая и была у него изъята при задержании.

Сразу после перечисления денежных средств в сумме 8 тыс. гривен указанное лицо было задержано в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Как сообщала KV, столичные следователи разоблачили сотрудника ЧАО АК “Киевводоканал” в получении неправомерной выгоды. Мужчина требовал от частного предпринимателя 15 000 гривен за составление положительного акта о результатах проверки сетей водоснабжения его фирмы. 

Недавно, в Киевской области правоохранители задержали очередного полицейского за взятку с предпринимателя. Работник Барышевской полиции требовал и получил от местного предпринимателя неправомерную выгоду за непрепятствование хозяйственной деятельности. 

Фото: прокуратура Киева


Сергей Албул, КиевВласть

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