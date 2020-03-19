Третий случай COVID-19 зарегистрировали в Киеве

Общее количество инфицированных в Украине достигло 18 человек.

В Киеве зарегистрировали третий случай инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения в четверг.

"Сегодня, 19 марта, лабораторно подтверждены два новые случаи инфицирования COVID-19: один случай в Киеве , еще один - в Житомире. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение", - сказано в сообщении.

56-летний мужчина из Житомира заболел после поезди в Австрию. О киевском случае пока нет информации.

Сейчас в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавируса COVID-19: