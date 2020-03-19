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2020-03-19
Третий случай COVID-19 зарегистрировали в Киеве
Общее количество инфицированных в Украине достигло 18 человек.
Фото: Lb.ua
В Киеве зарегистрировали третий случай инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения в четверг.
"Сегодня, 19 марта, лабораторно подтверждены два новые случаи инфицирования COVID-19: один случай в Киеве, еще один - в Житомире. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение", - сказано в сообщении.
56-летний мужчина из Житомира заболел после поезди в Австрию. О киевском случае пока нет информации.
Сейчас в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавируса COVID-19:
- 10 - Черновицкая область;
- 3 - Киев;
- 2 - Киевская область;
- 2 - Житомирская область;
- 1 - Донецкая область.