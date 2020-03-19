В Борисполе зафиксирована вспышка детской пневмонии (видео)
Главный врач Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения Александр Щур (на фото) заявил, что в его медучреждении “на 35 койках” госпитализировано более 50 детей больных пневмонией.
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Из сюжета следует, что Бориспольская многопрофильная больница интенсивного лечения (*) располагала 50 быстрыми тестами на выявление короновируса, два из которых были использованы и показали отрицательный результат. Главврач Александр Щур заявил, что средств индивидуальной защиты для медработников “хватает примерно на неделю”, а ситуация с короновирусом, по его словам, “это на месяц-полтора-два”, и кроме короновируса есть и другие опасные заболевания.
“Короновирус короновирусом, но очень много … Например, у нас на 35 койках сейчас лежит 51 ребенок с пневмонией”, – заявил Александр Щур.
По его словам, “это другое заболевание, другие возбудители”, но данное заболевание также опасно для здоровья.
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* КНП "ББЛІЛ" (код ЄДРПОУ: 01994132)
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