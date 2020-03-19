В Борисполе зафиксирована вспышка детской пневмонии (видео)

Главный врач Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения Александр Щур (на фото) заявил, что в его медучреждении “на 35 койках” госпитализировано более 50 детей больных пневмонией.

Об этом KV стало известно из сюжета канала “Телеканал Борисполь”, который был размещен на сервисе YouTube 17 марта 2020 года.

Из сюжета следует, что Бориспольская многопрофильная больница интенсивного лечения (*) располагала 50 быстрыми тестами на выявление короновируса, два из которых были использованы и показали отрицательный результат. Главврач Александр Щур заявил, что средств индивидуальной защиты для медработников “хватает примерно на неделю”, а ситуация с короновирусом, по его словам, “это на месяц-полтора-два”, и кроме короновируса есть и другие опасные заболевания.

“Короновирус короновирусом, но очень много … Например, у нас на 35 койках сейчас лежит 51 ребенок с пневмонией”, – заявил Александр Щур.

По его словам, “это другое заболевание, другие возбудители”, но данное заболевание также опасно для здоровья.

Как сообщала ранее KV , 19 марта с.г. при Бориспольском городском центре первичной медико-санитарной помощи в тестовом режиме начал работать кабинет вирусологического контроля. Он расположен по адресу: ул. Февральская, 12.

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