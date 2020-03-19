В Деснянском районе пять подозрений на коронавирус, одного пациента госпитализировали при помощи полиции

В Деснянском районе пять подозрений на коронавирус, одного пациента госпитализировали при помощи полиции

В Деснянском районе Киева по состоянию на 19 марта выявлены пять подозрений на заражение коронавирусом COVID-19. Один из заболевших с подозрением на коронавирус живет в общежитии. А еще одну с подозрением на коронавирус пришлось доставлять в больницу при помощи полиции.

Об этом KV сообщил источник в Деснянской райгосадминистрации (РГА).

По словам источника, с момента наступления карантина в Деснянском районе столицы выявлены пять граждан с подозрением на коронавирус COVID-19, все госпитализированы.

“Один из них жил в общежитии. А одна из обследованных отказалась от госпитализации и тут же пошла в “АТБ”. Пришлось вызывать полицию и силой доставлять ее в больницу”, – сказал источник.

Как сообщала KV, второй случай заболевания коронавирусом выявлен в Киевской области. На этот раз заболела женщина, член семьи первого заболевшего жителя Киевщины. 

Ранее KV сообщала, что у народного депутата Верховной Рады Сергея Шахова был выявлен коронавирус. Сейчас он пребывает в режиме самоизоляции у себя дома.

Фото: День


Антон Подлуцкий, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рядом с бывшим заводом “Радикал” горят склады (фото, видео)Рядом с бывшим заводом “Радикал” горят склады (фото, видео)
Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)
В Броварах Киевской области с подозрением на коронавирус госпитализировали женщинуВ Броварах Киевской области с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину
В Украине зафиксирована первая смерть от коронавирусаВ Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса
Фильм Марыси Никитюк "Когда падают деревья" вышел онлайнФильм Марыси Никитюк "Когда падают деревья" вышел онлайн
Блок рекламы


Похожие новости
В Коростышеве госпитализировали двух человек, контактировавших с умершей от коронавируса женщинойВ Коростышеве госпитализировали двух человек, контактировавших с умершей от коронавируса женщиной
На Киевщине выявлен второй случай заболевания коронавирусомНа Киевщине выявлен второй случай заболевания коронавирусом
В Херсоне бригаду "скорой" поместили на карантин из-за коронавирусаВ Херсоне бригаду "скорой" поместили на карантин из-за коронавируса
Ольга Куриленко победила коронавирусОльга Куриленко победила коронавирус
В мире от коронавируса вылечились более 84 тысяч человекВ мире от коронавируса вылечились более 84 тысяч человек
Количество случаев коронавируса в Украине за сутки не изменилосьКоличество случаев коронавируса в Украине за сутки не изменилось
Суд арестовал одного из грабителей медицинских масок в Киеве с залогом 210 тыс. гривенСуд арестовал одного из грабителей медицинских масок в Киеве с залогом 210 тыс. гривен
Врачи: женщина в Черновцах умерла не от коронавирусаВрачи: женщина в Черновцах умерла не от коронавируса
Европа обогнала Азию по смертям от коронавирусаЕвропа обогнала Азию по смертям от коронавируса
Полиция расследует халатность врачей из-за смерти женщины от коронавируса в ЧерновцахПолиция расследует халатность врачей из-за смерти женщины от коронавируса в Черновцах
Последние новости
Подгружаем последние новости