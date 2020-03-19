В Деснянском районе пять подозрений на коронавирус, одного пациента госпитализировали при помощи полиции

В Деснянском районе Киева по состоянию на 19 марта выявлены пять подозрений на заражение коронавирусом COVID-19. Один из заболевших с подозрением на коронавирус живет в общежитии. А еще одну с подозрением на коронавирус пришлось доставлять в больницу при помощи полиции.

Об этом KV сообщил источник в Деснянской райгосадминистрации (РГА).

По словам источника, с момента наступления карантина в Деснянском районе столицы выявлены пять граждан с подозрением на коронавирус COVID-19, все госпитализированы.

“Один из них жил в общежитии. А одна из обследованных отказалась от госпитализации и тут же пошла в “АТБ”. Пришлось вызывать полицию и силой доставлять ее в больницу”, – сказал источник.

Как сообщала KV , второй случай заболевания коронавирусом выявлен в Киевской области. На этот раз заболела женщина, член семьи первого заболевшего жителя Киевщины.

Ранее KV сообщала, что у народного депутата Верховной Рады Сергея Шахова был выявлен коронавирус. Сейчас он пребывает в режиме самоизоляции у себя дома.