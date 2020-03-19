Из Праги выезжают домой 900 украинцев, - посол

Поезда класса "Интерсити+" начали эвакуацию украинских граждан из Чехии.

Из Праги выезжают домой 900 украинцев, - посол
Фото: Евгений Перебийнис

Из Праги поездом выезжают 900 граждан Украины. Об этом в твиттере сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

«В Праге осуществляется посадка 900 граждан Украины на поезд до Перемышля/Львов/Киев в рамках эвакуации граждан Украины из Чехии», - написал дипломат.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" назначила три поезда класса "Интерсити+" для эвакуации украинских граждан из Польши.

13 марта Польша решила объявить режим эпидемической угрозы и закрыть границы, чтобы не допустить завоза новых случаев коронавирусной инфекции.

17 марта в Украину из Польши были эвакуированы почти 3,4 тыс. украинцев, которые находились на территории страны без транспортных средств. Они были доставлены на родину на автобусах.

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