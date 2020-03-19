Главу КГГА попросили заменить ставшие непрозрачными стекла на “мосту Кличко”

Главу КГГА попросили заменить ставшие непрозрачными стекла на &ldquo;мосту Кличко&rdquo;

Стекла на пешеходно-велосипедном мостовом переходе над Владимирский спуском утратили привлекающую туристов прозрачность, также рядом не работает общественный туалет. Главу Киевской горгосадминистрации (КГГА) попросили обеспечить прозрачность стеклянных элементов и работу уборной в парке “Владимирская горка”.

Об этом идёт речь в материале KV Непрозрачный мост. Рейтинг активности депутатов Киевсовета (2-8 марта 2020 года).

Депутат Игорь Мирошниченко (фракция ВО “Свобода”) попросил главу КГГА заменить ставшие непрозрачными стекла на пешеходно-велосипедном мостовом переходе над Владимирский спуском в Шевченковском районе Киева.

“Находясь недавно на пешеходно-велосипедном мосту, пролегающем над Владимирским спуском, мною было обнаружено, что он находится в ненадлежащем состоянии, а именно: прозрачные стеклянные элементы, через которые должно быть видно автомобильную дорогу под мостом, загрязнены и через них ничего не видно”, – говорится в депутатском обращении.

По мнению депутата, по этой причине снижается туристическая привлекательность мостового перехода.

Мирошниченко также сообщил, что общественный туалет, расположенный на территории парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения “Владимирская горка” в Шевченковском районе Киева, не работает. Он назвал такую ситуацию недопустимой, поскольку данная территория является популярной среди киевлян и туристов.

В связи с этим депутат попросил столичного градоначальника Виталия Кличко привести в надлежащее состояние стеклянные элементы мостового перехода и принять меры по восстановлению работы общественного туалета.

Напомним, что строительство моста между парками “Крещатый” и “Владимирская горка” в Киеве, который некоторое время работал без официального введения в эксплуатацию, не перестает интересовать правоохранительные органы. Спустя полтора месяца после того, как в мае 2019 года уголовное производство по факту возможного присвоения бюджетных средств при возведении этого объекта открыло Государственное бюро расследований (ГБР), аналогично поступило и Главное следственное управление (ГСУ) Нацполиции. Основных фигурантов (служебные лица КГГА и КП “Инженерный центр”) подозревают в злоупотреблении служебным положением, приведшим к масштабным потерям бюджетных средств, а проектанта и строителя (ООО “Проектные системы ЛТД” и ООО “Спецавто-Строй”) в использовании фиктивных фирм. Предоставлять следователям запрашиваемую информацию подчиненные Виталия Кличко отказались. 

Ранее KV сообщала, что 26 мая 2019 года, на следующий день после открытия столичными властями дорогостоящего мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками “Крещатый” и “Владимирская горка”, в одной из секций стеклянного пола пошли трещины. Позднее, 27 мая, во время замены треснувших стеклянных секций растрескалась еще одна секция.

В июле того же года директор КП “Инженерный центр” Михаил Терентьев (на фото справа) уверял членов антикоррупционной комиссии Киевсовета, что в подобной эксплуатации ничего такого нет, поскольку, дескать, объект проверялся на надежность. Но навешать депутатам лапшу ему не удалось. Например, “свободовец” Юрий Сиротюк заявлял, что столичные власти подвергали людей опасности, и требовал, чтоб по данному поводу высказался тогдашний профильный заместитель главы КГГА Александр Спасибко.

Фото: КГГА


Ольга Марийко, КиевВласть

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