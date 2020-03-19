На Киевщине выявлен второй случай заболевания коронавирусом

Второй случай заболевания коронавирусом выявлен в Киевской области. На этот раз заболела женщина, член семьи первого заболевшего жителя Киевщины.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской облгосадминистрации (КОГА).

“Это женщина, член семьи первого больного в Киевской области. Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести”, – сказано в сообщении.

Кроме того, на Киевщине есть 5 случаев подозрения на заболевание:

2 человека госпитализированы в Белой Церкви;

2 в Киево-Святошинском районе;

1 – Броварах (подозрение не подтвердилось).

Врачи призывают сохранять спокойствие, соблюдать санитарно-гигиенические правила, а в случае возникновения подозрения на заболевание – срочно обращаться к семейному врачу.

Как сообщает "Обозреватель", коронавирус выявлен у жены напдепа Сергея Шахова.

"Я не вижу в этом никакой проблемы, и мне кажется, что многие уже переболели вирусом. Думаю, и дети мои тоже, и родственники. Я чувствую себя относительно хорошо, кашляю немного. С женой тоже все в порядке. Мы находимся в изоляции, лечимся, согласно распоряжениям врачей ", – приводит издание слова Сергея Шахова.

Фото: пресс-служба КОГА