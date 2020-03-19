В Черновицкой области составили первый админпротокол за нарушение карантина

Владельцу магазина строительных материалов грозит штраф до 34 тыс. гривен.

В Черновицкой области составили первый админпротокол за нарушение карантина
Фото: nikvesti.com

В Сторожинецком районе Буковины полицейские составили первый админпротокол в отношении предпринимателя, который нарушал правила карантина. Это ему будет стоить до 34 тысяч гривен.

Об этом сообщает издание Сторожинець.info.

По информации издания, в ходе рейда по Сторожинецкому району, который проводился силами правоохранителей райотдела полиции по контролю за исполнением решения комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Сторожинецкой РГА по противодействию распространения COVID-19, в с. Буденец был составлен административный протокол на владельца магазина строительных материалов, который отказывался закрывать торговый павильон.

"Владелец был заранее предупрежден мобильной группой Сторожинецкой РГА и участковым работником полиции о недопущении нарушений карантина, но сознательно игнорировал их", - говорится в сообщении.

Фото: storozhynets.info

Теперь владельца ждет суд, который согласно ст.44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях определит точную сумму штрафа - от 17 тыс. до 34 тыс. гривен.

Черновицкая область первой в Украине ввела карантин по коронавирусу после того, как 3 марта в регионе подтвердили первый случай болезни COVID-19. 12 марта подтвердился второй случай. У обоих пациентов прослеживается связь с Италией.

13 марта в Черновицкой области ужесточили меры карантина после второго случая COVID-19. С субботы, 14 марта, на Буковине введен режим чрезвычайной ситуации.

17 марта в области подтвердили еще 6 случаев коронавируса, в том числе у 33-летней женщины, которая скончалась, не дождавшись результата теста на COVID-19.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рядом с бывшим заводом “Радикал” горят склады (фото, видео)Рядом с бывшим заводом “Радикал” горят склады (фото, видео)
Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусомТом Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
В киевском кинотеатре нашли окровавленное тело его директора, - СМИВ киевском кинотеатре нашли окровавленное тело его директора, - СМИ
В Броварах Киевской области с подозрением на коронавирус госпитализировали женщинуВ Броварах Киевской области с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину
Блок рекламы


Похожие новости
Столичные власти пригрозили рыночным торговцам большими штрафами за несоблюдение карантинаСтоличные власти пригрозили рыночным торговцам большими штрафами за несоблюдение карантина
В Украине во время карантина учителей и воспитателей в детсадах заставляют ходить на работу или брать отпуск за свой счетВ Украине во время карантина учителей и воспитателей в детсадах заставляют ходить на работу или брать отпуск за свой счет
Мужчина с коронавирусом в Киевской области находится на самоизоляцииМужчина с коронавирусом в Киевской области находится на самоизоляции
В Киевской области введен режим чрезвычайной ситуацииВ Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации
У инфицированных коронавирусом в Черновицкой области детей болезнь протекает в легкой формеУ инфицированных коронавирусом в Черновицкой области детей болезнь протекает в легкой форме
В Броварах Киевской области с подозрением на коронавирус госпитализировали женщинуВ Броварах Киевской области с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину
На время карантина в Киеве приостановлен проект “Врач в вашем доме”На время карантина в Киеве приостановлен проект “Врач в вашем доме”
В Черкасской области найдены мертвыми трое детей и их отецВ Черкасской области найдены мертвыми трое детей и их отец
ПЦУ согласилась ограничить присутствие людей на богослужениях на период карантинаПЦУ согласилась ограничить присутствие людей на богослужениях на период карантина
В Киеве на время карантина допуск в пассажирский транспорт будет исключительно в маскахВ Киеве на время карантина допуск в пассажирский транспорт будет исключительно в масках
Последние новости
Подгружаем последние новости