В Радомышле развернули карантинные посты

В городе был зафиксирован первый в Украине случай смерти от COVID-19.

В Радомышле развернули карантинные посты
Фото: скрин видео

Для проведения превентивных мероприятий по предотвращению распространения коронавируса на выездах из города Радомышль Житомирской области развернута деятельность карантинных постов.

Об этом информирует пресс-служба Национальной гвардии.

Согласно сообщению, на территории Радомышльского района выставлено пять карантинных постов. К службе на постах привлекли сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и медицинских работников.

"Медики осуществляют разъяснительную работу с гражданами, въезжающими в город Радомышль или покидают его границы на личном транспорте", - уточнили в Нацгвардии.

Автобусное сообщение с Радомышлем, где зафиксировали первую в Украине смерть от коронавирусной болезни COVID-19, было отменено 14 марта.

13 марта в инфекционном отделении Радомышльской райбольницы умерла 71-летняя пациентка, у которой диагностировали коронавирус после возвращения из Польши. 8 марта женщина посещала службу в церкви. Дезинфекцию помещения храма и автовокзала в Радомышле провели 13 марта.

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