В день Благовещения во всех церквях Франции будут звонить колокола как символ веры и надежды

Франция входит в число стран, которые больше всего поражены новым коронавирусом.

В день Благовещения во всех церквях Франции будут звонить колокола как символ веры и надежды

Все колокола французских католических соборов в день Благовещения, 25 марта, будут звонить в как символ веры и надежды.

Как сообщила Конференция католических епископов Франции, звон колоколов в сотне церквей страны раздастся в 19:30.

Также епископы призвали французов в то время, когда зазвонят колокола, выставить в окнах свечи как знак света, который победит тьму.

Священнослужители призвали каждый день молиться на розарии в 15:30 о заступничестве Божьей Матери.

Напомним, что Франция входит в число стран, которые больше всего поражены новым коронавирусом. По состоянию на вечер 20 марта во Франции было свыше 7,6 тысяч случаев заражения. Власти опасаются, что до 80% населения будут инфицированы COVID-19 в течение следующих 12 месяцев, и до 15% (7,9 млн. человек) может потребоваться госпитализация.

17 апреля 2019 все колокола французских католических соборов звонили в знак солидарности с собором Нотр-Дам де Пари. Пожар в Нотр-Дам де Пари начался вечером, в понедельник, 14 апреля и был ликвидирован только к десяти утра 15 апреля. Пожар был такой силы, что здание с трудом удалось спасти от полного разрушения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рядом с бывшим заводом “Радикал” горят склады (фото, видео)Рядом с бывшим заводом “Радикал” горят склады (фото, видео)
Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусомТом Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
В киевском кинотеатре нашли окровавленное тело его директора, - СМИВ киевском кинотеатре нашли окровавленное тело его директора, - СМИ
В Украине зафиксирована первая смерть от коронавирусаВ Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
Субботние продовольственные ярмарки 14 марта пройдут во всех районах Киева (адреса)Субботние продовольственные ярмарки 14 марта пройдут во всех районах Киева (адреса)
В Киевском море третий день ищут пропавших рыбаковВ Киевском море третий день ищут пропавших рыбаков
В Киеве определили больницы, куда будут принимать людей в случае заражения коронавирусомВ Киеве определили больницы, куда будут принимать людей в случае заражения коронавирусом
Суд арестовал четверых подозреваемых в участии в массовых беспорядках в Новых СанжарахСуд арестовал четверых подозреваемых в участии в массовых беспорядках в Новых Санжарах
Спасатели нашли пропавших в Карпатах четверых туристов из Киева (обновлено)Спасатели нашли пропавших в Карпатах четверых туристов из Киева (обновлено)
В Италии за день подтвердили 16 новых случаев коронавирусаВ Италии за день подтвердили 16 новых случаев коронавируса
В День Валентина из киевского сквера украли клен в форме сердцаВ День Валентина из киевского сквера украли клен в форме сердца
ПЦУ назвала день влюбленных продуктом маскульта, не имеющим отношения к православной традицииПЦУ назвала день влюбленных продуктом маскульта, не имеющим отношения к православной традиции
В День влюбленных в Украине планируют пожениться более 1,4 тысячи парВ День влюбленных в Украине планируют пожениться более 1,4 тысячи пар
Во Франции подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусомВо Франции подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом
Последние новости
Подгружаем последние новости