Количество случаев коронавируса в Украине за сутки не изменилось

На 20:00 18 марта в стране зафиксировано 14 случаев СOVID-19.

Количество случаев коронавируса в Украине за сутки не изменилось
Фото: bigkiev.ua

По состоянию на вечер 18 марта в Украине зафиксировано 14 случаев COVID-19 (Черновицкая область - 10 (1 летальный), Киевская область - 3, Житомирская - 1 (летальный).

Об этом в телеграме сообщает официальный канал Минздрава Коронавірус-інфо.

"Минздрав подчеркивает, что все ограничительные меры направлены на защиту безопасности и здоровья украинцев", - говорится в сообщении.

В Министерстве просят граждан не относиться к карантину легкомысленно, не пренебрегать установленными противоэпидемическими правилами и средствами индивидуальной защиты.

"Оставайтесь дома. Самоизоляция является самым эффективным способом обезопасить себя", - резюмируют в Минздраве.

Напомним, 17 марта в Украине было зафиксировано 7 новых случает инфицирования коронавирусом. Также Министерство здравоохранения подтвердило, что причиной смерти женщины, которая накануне вечером скончалась в Черновцах, является коронавирусная инфекция COVID-19.

В то же время заместитель главного врача по лечебной работе Черновицкой областной клинической больницы заявила, что женщина в Черновцах умерла не от коронавируса.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рядом с бывшим заводом “Радикал” горят склады (фото, видео)Рядом с бывшим заводом “Радикал” горят склады (фото, видео)
Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусомТом Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
В киевском кинотеатре нашли окровавленное тело его директора, - СМИВ киевском кинотеатре нашли окровавленное тело его директора, - СМИ
В Украине зафиксирована первая смерть от коронавирусаВ Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
Врачи: женщина в Черновцах умерла не от коронавирусаВрачи: женщина в Черновцах умерла не от коронавируса
Европа обогнала Азию по смертям от коронавирусаЕвропа обогнала Азию по смертям от коронавируса
Полиция расследует халатность врачей из-за смерти женщины от коронавируса в ЧерновцахПолиция расследует халатность врачей из-за смерти женщины от коронавируса в Черновцах
Евровидение-2020 отменили из-за коронавирусаЕвровидение-2020 отменили из-за коронавируса
За границей 12 граждан Украины лечатся от коронавируса, выздоровели пятероЗа границей 12 граждан Украины лечатся от коронавируса, выздоровели пятеро
В Украине во время карантина учителей и воспитателей в детсадах заставляют ходить на работу или брать отпуск за свой счетВ Украине во время карантина учителей и воспитателей в детсадах заставляют ходить на работу или брать отпуск за свой счет
За сутки из-за границы вернулись почти 26 тысяч украинцевЗа сутки из-за границы вернулись почти 26 тысяч украинцев
В Молдове зафиксировали первую смерть от коронавирусаВ Молдове зафиксировали первую смерть от коронавируса
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачейРодственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавирусаВ Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости