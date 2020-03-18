Бывший начальник районной ГАИ ради выкупа пытался похитить мужа секретаря Верховного суда

СБУ с помощью инсценировки предупредила похищение.

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили похищение с целью получения выкупа судьи в отставке Высшего хозяйственного суда.

Пресс-центр СБУ сообщает, что организатором преступления является бывший начальник Александрийского ГАИ УМВД Украины в Кировоградской области. Таким способом он решил улучшить свое материальное положение.

"По замыслу злоумышленника, его сообщник должен был похитить судью с места проживания в столице и насильно удерживать в одном из киевских гаражей. Сам же организатор через шантаж и запугивание хотел заставить жену потерпевшего - секретаря Верховного суда Украины - заплатить 300 тысяч долларов выкупа. Деньги женщина должна была передать через его сообщника", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели в Киеве имитацию похищения исчезновения "жертвы".

Чтобы замести следы и избежать разоблачения, организатор для ведения переговоров приобрел отдельные средства связи и осуществлял звонки из Кременчуга Полтавской области.

Задержали заказчика похищения на одной из автозаправок в Кировоградской области после получения оговоренного выкупа.

На самом деле исчезновение бывшего судьи было инсценировано сотрудниками спецслужбы. После получения заказчиком оговоренной суммы выкупа он был задержан оперативниками СБУ.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) УК Украины, согласно которой злоумышленнику грозит от 7 до 12 лет заключения.

Напомним, в марте 2019 СБУ с помощью инсценировки предупредила заказное убийство предпринимателя из Херсона.

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