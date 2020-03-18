Бывший начальник районной ГАИ ради выкупа пытался похитить мужа секретаря Верховного суда

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили похищение с целью получения выкупа судьи в отставке Высшего хозяйственного суда.

Пресс-центр СБУ сообщает, что организатором преступления является бывший начальник Александрийского ГАИ УМВД Украины в Кировоградской области. Таким способом он решил улучшить свое материальное положение.

"По замыслу злоумышленника, его сообщник должен был похитить судью с места проживания в столице и насильно удерживать в одном из киевских гаражей. Сам же организатор через шантаж и запугивание хотел заставить жену потерпевшего - секретаря Верховного суда Украины - заплатить 300 тысяч долларов выкупа. Деньги женщина должна была передать через его сообщника", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели в Киеве имитацию похищения исчезновения "жертвы".

Чтобы замести следы и избежать разоблачения, организатор для ведения переговоров приобрел отдельные средства связи и осуществлял звонки из Кременчуга Полтавской области.

Задержали заказчика похищения на одной из автозаправок в Кировоградской области после получения оговоренного выкупа.

На самом деле исчезновение бывшего судьи было инсценировано сотрудниками спецслужбы. После получения заказчиком оговоренной суммы выкупа он был задержан оперативниками СБУ .

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) УК Украины, согласно которой злоумышленнику грозит от 7 до 12 лет заключения.