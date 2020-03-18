Столичные власти намерены прекратить работу мусоропроводов в многоквартирных домах (видео)
Столичные власти намерены прекратить работу мусоропроводов в многоквартирных домах Киева. Руководство города уверено, что мусоропроводы лишь служат источником распространения инфекций и являются рудиментом советского строительства. Такая мера была предложена в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.
Об этом
“У нас есть мусоропроводы в многоэтажных домах, которые уже давно стали рудиментом строительства советского и требуют фактического закрытия”, – сообщил зампредседателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Петр Пантелеев.
По его словам, мусоропроводы собираются заварить, поскольку они являются лишь “рассадником тараканов”.
Таким образом, Петр Пантелеев предложил мусоропроводы закрыть, законсервировать и прекратить их использование.
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Напомним, с начала введения ограничительных мероприятий в столице, социальные работники посетили 4 598 одиноких пожилых людей и паллиативных больных, находящихся дома, и обеспечили их продуктами, лекарствами, в которых они нуждаются на постоянной основе. Также их обеспечили средствами гигиены.
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