Столичные власти намерены прекратить работу мусоропроводов в многоквартирных домах (видео)

Столичные власти намерены прекратить работу мусоропроводов в многоквартирных домах (видео)

Столичные власти намерены прекратить работу мусоропроводов в многоквартирных домах Киева. Руководство города уверено, что мусоропроводы лишь служат источником распространения инфекций и являются рудиментом советского строительства. Такая мера была предложена в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. 

Об этом KV стало известно из заседания постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций “О дополнительных мерах предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)”.

“У нас есть мусоропроводы в многоэтажных домах, которые уже давно стали рудиментом строительства советского и требуют фактического закрытия”, – сообщил зампредседателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Петр Пантелеев. 

По его словам, мусоропроводы собираются заварить, поскольку они являются лишь “рассадником тараканов”. 

Таким образом, Петр Пантелеев предложил мусоропроводы закрыть, законсервировать и прекратить их использование. 

Как сообщала KV, мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян оставаться дома в связи с введенными противоэпидемиологическими мерами. Также он обратился к Кабинету министров с предложением обязать руководителей учреждений и предприятий, где нет острой необходимости в присутствии сотрудников на рабочих местах, перевести людей на удаленную работу или предоставить им отпуск.

Напомним, с начала введения ограничительных мероприятий в столице, социальные работники посетили 4 598 одиноких пожилых людей и паллиативных больных, находящихся дома, и обеспечили их продуктами, лекарствами, в которых они нуждаются на постоянной основе. Также их обеспечили средствами гигиены. 

Фото: “Большой Киев”


Сергей Албул, КиевВласть

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