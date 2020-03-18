Врачи: женщина в Черновцах умерла не от коронавируса

"Причина смерти - судорожный синдром на фоне отека головного мозга и, не исключено, кровоизлияния в мозг".

Врачи: женщина в Черновцах умерла не от коронавируса
Фото: facebook.com/cvODA

Коронавирус не является причиной смерти 33-летней жительницы Черновцов.

Об этом заявила заместитель главного врача по лечебной работе Черновицкой областной клинической больницы Ольга Снигуряк, сообщает областная госадминистрация в фейсбуке.

По ее словам, смерть наступила от симптоматики, не присущей инфекционному заболеванию COVID-19.

"Женщина, которая скончалась 16 апреля в инфекционном отделении областной больницы, имела сложную патологию нервной и эндокринной системы, а также поражения легких, но без легочной недостаточности", - рассказала Снигуряк.

В то же время, по словам медика, уже после смерти пациентки поступили результаты анализов, которые подтвердили коронавирус.

"Причина смерти - судорожный синдром на фоне отека головного мозга и, не исключено, кровоизлияния в мозг. Пациентку доставили в наше отделение, потому что она имела несколько повышенную температуру, а ее муж недавно вернулся из Италии. Считаем, что коронавирус в этой ситуации сопутствующей патологией, к летальному исходу привел не он", - пояснила Снигуряк.

Как рассказала замглавы Черновицкой ОГА Наталья Гусак, муж покойной переболел дома в легкой форме и к медикам не обращался. У него взяты анализы на COVID-19. Мужчина чувствует себя хорошо и находится в самоизоляции.

Также выяснилось, что покойная контактировала с пятерыми лицами. Среди них есть такие, которые имеют признаки вирусного заболевания, они госпитализированы.

Напомним, 16 марта в Черновцах умерла 33 летняя женщина. Вечером 17 марта Минздрав подтвердил, что причиной смерти была коронавирусная инфекция COVID-19.

Родители умершей обвинили врачей в неоказании надлежащей медпомощи их дочери. В Полиции заявили, что проверят действия врачей.

На данный момент в Украине 14 подтвержденных случаев заражения COVID-19 (два летальных). Одним из зараженных является депутат Верховной Рады Сергей Шахов. Болезнь у него протекает в легкой форме, и поэтому он лечится амбулаторно. В случае неходимости депутата госпитализируют.

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