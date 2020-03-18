В Черновцах начали дезинфицировать улицы

В горсовете подчеркнули, что это средство безвредно для людей и домашних животных.

В Черновцах начали дезинфицировать улицы
Фото: Черновицкий горсовет

Улицы Черновцов начали обрабатывать специальными дезинфицирующими средствами.

Об этом сообщается на сайте городского совета.

"Городское коммунальное предприятие 18 марта в исполнение решения городской комиссии по вопросам техногенно экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций начинает мыть улицы улицы с применением специального дезсредства, содержащего хлор",- говорится в сообщении.

В горсовете подчеркнули, что это средство безвредно для людей и домашних животных.

Также на сайте сообщается список улиц, на которых начнется дезинфекция уже сегодня. Местные власти просят жителей не парковать транспортные средства вдоль дорог, подлежащих обработке.

"Мытье улиц будут проводить три раза в день. Перечень улиц и график ежедневно будет обнародовать пресс-служба горсовета", - отмечается в сообщении.

Напомним, вечером 17 марта Минздрав подтвердил, что причиной смерти женщины, которая скончалась в Черновцах 16 марта, является коронавирусная инфекция COVID-19.

Это второй летальный случай по стране. Первая смерть от COVID-19 в Украине была зафиксирована 13 марта - умерла 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из семи случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине четыре были зарегистрированы в Черновицкой области.

Ранее в Черновцах отменили льготный проезд в транспорте, чтобы мотивировать пенсионеров оставаться дома.

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