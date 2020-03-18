Европа обогнала Азию по смертям от коронавируса

Европа обогнала Азию по смертям от коронавируса

Согласно последним данным, в Азии от заболевания COVID-2019, вызванного коронавирусом, умерло уже 3384 человека, при этом в Европе число погибших на сегодняшний день превысило 3400 человек. Общее число заразившихся коронавирусом в мире составляет 204 405 человек. 8232 из них скончались, 82 452 успешно выздоровели. Чаще всего вирус диагностировали в Китае — 80 894 эпизодов, далее идёт Италия со 31 506 случаями и Иран с 16 196 заразившимися.

Как показывает исследование, быстрое распространение коронавируса в Китае могло быть вызвано в основном несвоевременно диагностированными заражёнными, большинство из которых либо имели незначительные симптомы, либо не имели их вообще. Учёные считают, что пандемия коронавируса продлится в мире не менее двух лет, что связано с волновым характером распространения болезни.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рядом с бывшим заводом “Радикал” горят склады (фото, видео)Рядом с бывшим заводом “Радикал” горят склады (фото, видео)
Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусомТом Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
В киевском кинотеатре нашли окровавленное тело его директора, - СМИВ киевском кинотеатре нашли окровавленное тело его директора, - СМИ
В Украине зафиксирована первая смерть от коронавирусаВ Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция расследует халатность врачей из-за смерти женщины от коронавируса в ЧерновцахПолиция расследует халатность врачей из-за смерти женщины от коронавируса в Черновцах
Евровидение-2020 отменили из-за коронавирусаЕвровидение-2020 отменили из-за коронавируса
За границей 12 граждан Украины лечатся от коронавируса, выздоровели пятероЗа границей 12 граждан Украины лечатся от коронавируса, выздоровели пятеро
В Молдове зафиксировали первую смерть от коронавирусаВ Молдове зафиксировали первую смерть от коронавируса
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачейРодственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавирусаВ Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
В Великобритании количество погибших от коронавируса превысило 70В Великобритании количество погибших от коронавируса превысило 70
Евгений Комаровский рассказал, от чего зависит "живучесть" коронавирусаЕвгений Комаровский рассказал, от чего зависит "живучесть" коронавируса
В мире почти 80 тысяч человек вылечились от коронавируса , 182 тысячи - болеютВ мире почти 80 тысяч человек вылечились от коронавируса , 182 тысячи - болеют
В Киеве подтвердили два случая коронавирусаВ Киеве подтвердили два случая коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости