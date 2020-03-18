Европа обогнала Азию по смертям от коронавируса

Согласно последним данным, в Азии от заболевания COVID-2019, вызванного коронавирусом, умерло уже 3384 человека, при этом в Европе число погибших на сегодняшний день превысило 3400 человек. Общее число заразившихся коронавирусом в мире составляет 204 405 человек. 8232 из них скончались, 82 452 успешно выздоровели. Чаще всего вирус диагностировали в Китае — 80 894 эпизодов, далее идёт Италия со 31 506 случаями и Иран с 16 196 заразившимися.

Как показывает исследование, быстрое распространение коронавируса в Китае могло быть вызвано в основном несвоевременно диагностированными заражёнными, большинство из которых либо имели незначительные симптомы, либо не имели их вообще. Учёные считают, что пандемия коронавируса продлится в мире не менее двух лет, что связано с волновым характером распространения болезни.



