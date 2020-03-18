Полиция Киева задержала подозреваемого в убийстве бездомного на столичных Осокорках (фото)

Сотрудники полиции задержали ранее судимого за убийство уроженца Николаевской области, который работал в Киеве охранником на стройке. По информации правоохранителей, он избил бездомного металлическим предметом после чего тот умер.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве .

У озера на столичных Осокорках мужчина обнаружил мертвым знакомого, у которого была разбита голова. Полицейские, прибыв на место происшествия, обнаружили тело бездомного 42-летнего уроженца Донецкой области.

После опроса свидетелей и заявителя сотрудники полиции установили, что убитый употреблял спиртные напитки в компании неизвестных.

Правоохранители по поводу причастности к убийству проверили почти 100 человек.

“В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины мы задержали 44-летнего ранее судимого за убийство жителя Николаевской области, который работал охранником на строительной площадке. Подозреваемый пояснил, что потерпевший якобы украл у него личные вещи и во время возникшей ссоры он избил его металлическим предметом”, – сообщил начальник Дарницкого управления полиции Владимир Ткаченко.

Следователи Дарницкого управления полиции проводят досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. Мужчине объявлено о подозрении, мера пресечения фигуранту выберет суд.

Напомним, 2 февраля в Киеве во дворе жилого дома на улице Саксаганского неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия. Погибшим оказался пластический хирург Андрей Сотник.

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве