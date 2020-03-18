Евровидение-2020 отменили из-за коронавируса

Проведение конкурса было запланировано на 12-16 мая в Роттердаме.

Евровидение-2020 отменили из-за коронавируса
Фото: eurovision.stb.ua

Международный музыкальный конкурс "Евровидение"-2020, который должен был пройти в Роттердаме 12-16 мая, отменили из-за вспышки коронавируса.

Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза в Twitter.

"Европейская вещательная корпорация приняла сложное решение, что мероприятие провести невозможно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что команда "Евровидения" рассматривала разные варианты организации конкурса, но в итоге сочла его проведение невозможным.

"За последние несколько недель мы изучили множество альтернативных вариантов, которые позволят провести Евровидение. Однако, неопределенность, вызванная распространением Covid-19 по всей Европе, и ограничения, введенные правительствами стран-участников и властями Нидерландов, привели к тому, что Европейский вещательный союз (EBU) решил не проводить это мероприятие, как планировалось. В первую очередь, из-за беспокойства о здоровье артистов, сотрудников, поклонников и посетителей, а также ситуации в Нидерландах, Европе и мире", - говорится в заявлении.

В EBU добавили, что обсуждаются возможности организовать Евровидение в Роттердаме в следующем году.

"Мы просим немного терпения, работаем над последствиями этого беспрецедентного решения, и терпеливо ждем новых новостей в ближайшие дни и недели", - сообщают организаторы конкурса.

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020

Напомним, в Нидерландах о первой смерти от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщалось в начале марта, умер 86-летний мужчина. 16 марта власти страны запретили проводить мероприятия численностью более 100 человек и отменили занятия в школах до 6 апреля 2020 года.

Кроме того Евросоюз решил временно ограничить въезд на территорию ЕС для нераспространения коронавируса, оставив "зеленые коридоры" для транспортировки жизненно необходимых грузов.

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