В Киеве социальные работники обеспечили продуктами и лекарствами более 4,5 тысяч одиноких пожилых людей

В Киеве социальные работники обеспечили продуктами и лекарствами более 4,5 тысяч одиноких пожилых людей

С начала введения ограничительных мероприятий в столице, социальные работники посетили 4 598 одиноких пожилых людей и паллиативных больных, находящихся дома, и обеспечили их продуктами, лекарствами, в которых они нуждаются на постоянной основе. Также их обеспечили средствами гигиены. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

“Мы понимаем, что категория населения возраста 60+ является наиболее уязвимой перед новым коронавирусом COVID-19. Именно поэтому мы организовали усиленную доставку продуктов и необходимых средств для таких лиц, чтобы максимально ограничить их контакты с другими людьми. По состоянию на 17 марта, более 4,5 тысячи человек обеспечены всем необходимым”, – сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Она также добавила, что в такой помощи в столице нуждаются 12 000 человек. В ближайшие дни все они будут обеспечены необходимыми вещами. Департамент социальной политики усиливает контроль за этими категориями населения. Все социальные работники проинструктированы по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и соблюдению правил респираторной гигиены и противоэпидемических мероприятий.

В частности, все 4 598 человек обеспечены сухим пайком, горячим питанием – 1 797 человек, которые в этом нуждаются, необходимыми лекарствами и санитарно-гигиеническими средствами – 2 077 человек.

Как сообщала KV, мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян оставаться дома в связи с введенными противоэпидемиологическими мерами. Также он обратился к Кабинету министров с предложением обязать руководителей учреждений и предприятий, где нет острой необходимости в присутствии сотрудников на рабочих местах, перевести людей на удаленную работу или предоставить им отпуск.

Фото: соцсети 


Сергей Албул, КиевВласть

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