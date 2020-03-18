Столичные власти пригрозили рыночным торговцам большими штрафами за несоблюдение карантина

Департамент промышленности и развития предпринимательства Киевской горгосадминистрации (КГГА) и районные госадминистрации совместно с Нацполицией начали мониторинг рыночной сети столицы для недопущения несанкционированной работы. Это связано с запретом работы предприятий рыночной сети Киева любой формы собственности и подчинения с 18 марта.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КГГА со ссылкой на поручение заместителя главы КГГА Владимира Слончака.

“Я понимаю, что даже несколько недель простоя – это большие потери для людей, которые кормят всю семью своим трудом на рынке или магазинчике. Однако, к сожалению, сегодня в такой ситуации живет весь мир. И закрытие мест, где люди могут пересекаться, – это часть тех мер, которые помогут многим сохранить свое здоровье и жизнь… И в случае выявления таких фактов будут приняты меры в соответствии со статьей 325 Уголовного кодекса Украины. А именно: нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений”, – сообщил заместитель председателя КГГА.

Отмечается, что санкция статьи предусматривает штраф до 100 необлагаемых минимумов, арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.

По его словам, запрет работы предприятий рыночной сети любой формы собственности и подчинения продлится с 18 марта предварительно до 3 апреля 2020 года.

“Также я обращаюсь к предпринимателям города Киева с просьбой не ждать приезда служб, а закрыть свои магазины, киоски, МАФы, места на рынках уже сегодня. Вы люди с высокой ответственностью, поэтому верю, что вы со всей человечностью отнесетесь к своим подчиненным и, в частности, не будете подвергать также и их опасности”, – отметил Владимир Слончак.

В пресс-службе напомнили, что, согласно решению Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, временно приостановлена ??работа “Бессарабского рынка”, “Владимирского рынка”, “Житнего рынка”. Также остановлено проведение сезонных и традиционных сельскохозяйственных ярмарок. Ограничения касаются субъектов хозяйствования, с которыми были заключены договоры о размещении объектов сезонной и мелкорозничной торговой сети, а это – купавы и передвижные трейлеры. Также была максимально ограничена работа всех торговых точек, кроме продуктовых магазинов и аптек.

Напомним, что столичная власть усилила ограничительные меры, чтобы обезопасить жителей и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса в Киеве и Украине. Закрываются торгово-развлекательные центры, заведения общественного питания, заведения бытового обслуживания, развлекательные заведения. Работать будут только продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки, АЗС, банки. Кроме того, максимально ограничивается передвижение граждан между Киевом и другими населенными пунктами Украины.

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