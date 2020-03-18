Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян оставаться дома, а также призвал Кабминет Министров обязать руководителей предприятий перевести людей на удаленную работу, если нет необходимости в присутствии сотрудников на рабочих местах. Об этом сообщил пресс-центр КГГА.

"Число граждан, заболевших в Украине, возросло. За один день - вдвое! Вирус распространяется. Поэтому мы должны принять все возможные меры, чтобы он не расползался стремительно … На самом деле, мы не знаем сколько среди нас инфицированных. Пока у них нет симптомов, пока они не обратились к врачам. Не применьшайте угрозу! Суровые ограничительные меры ввели уже многие страны мира. И некоторые из них признают, что поздно. Я призываю киевлян за возможности оставаться дома!» - подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что городской общественный транспорт пока работает исключительно для перевозки киевлян, которые едут работу, связанную с обеспечением жизнедеятельности столицы. «Это врачи, работники продуктовых магазинов и предприятий, которые не могут остановиться, потому что обеспечивают жизнедеятельность города. Все остальные должны оставаться дома!», - добавил мэр.

Кличко также отметил, что большинство учреждений и предприятий перевели работников на работу в удаленном режиме или предоставили им отпуска. Но есть и такие, которые заставляют людей ездить на работу, угрожая увольнением.

"Я обращаюсь к Кабинету министров: жестко обязать руководителей учреждений и предприятий, где нет острой необходимости в присутствии сотрудников на рабочих местах, перевести людей на удаленную работу. И контролировать выполнение руководителями такого распоряжения. Иначе никакие закрытия метро и другие ограничительные меры ситуации не спасут ", - считает Кличко.

Напомним, сегодня, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. ЧС квалифицировали как медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня.