Столичным ОСМД и ЖСК предлагают получить дезинфицирующие средства (фото)

Коммунальные управляющие компании Киева продолжают передавать дезинфицирующие вещества для домов ОСМД и ЖСК. Их представителям предлагают прийти с письмом в управляющую компанию и получить необходимые средства.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице заместителя главы Киевской горгосадминистрации (КГГА) Петра Пантелеева.

“Коммунальные службы используют – тентамин, санидез, жавель-клейд, хлор, соликлор, септональ тому подобное. Необходимо протирать ручки на дверях и окнах, лифтовые кабины, перила, места, которых касаемся больше всего!”, – говорится в сообщении.

Напомним, что для обработки поручней салонов, дверей, подоконников, ручек пассажирских сидений и пола общественного транспорта Киева дополнительно начали применять дезинфицирующие средства.

Фото: Facebook-страница Петра Пантелеева