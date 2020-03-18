За границей 12 граждан Украины лечатся от коронавируса, выздоровели пятеро

На карантине находятся более 700 украинцев.

За границей 12 граждан Украины лечатся от коронавируса, выздоровели пятеро
Фото: Макс Требухов

За пределами Украины 12 граждан проходят лечение от коронавирусной болезни. Из них пятеро находятся в Германии, по двое в Италии и Польше, по одному в Молдове, ОАЕ и Доминикане, сообщили на странице МИД Украины в Facebook.

Пятеро украинцев уже выздоровели: четверо в Японии и один в Италии. Единственный летальный случай с украинцем от коронавируса за границей также зарегистрирован в Италии.

На карантине находятся 744 украинских гражданина: 712 в Египте в двух отелях, 16 в Бразилии, семеро в Германии, трое в Доминикане, трое в ОАЕ и трое в Молдове.

Почти 12 000 украинцев уже вернулись домой.

Фото: facebook.com/UkraineMFA

Напомним, 13 марта стало известно, что гражданка Украины, которая заболела коронавирусом в Италии, выздоровела.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рядом с бывшим заводом “Радикал” горят склады (фото, видео)Рядом с бывшим заводом “Радикал” горят склады (фото, видео)
Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусомТом Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
В киевском кинотеатре нашли окровавленное тело его директора, - СМИВ киевском кинотеатре нашли окровавленное тело его директора, - СМИ
В Украине зафиксирована первая смерть от коронавирусаВ Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
В Молдове зафиксировали первую смерть от коронавирусаВ Молдове зафиксировали первую смерть от коронавируса
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачейРодственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавирусаВ Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
В Великобритании количество погибших от коронавируса превысило 70В Великобритании количество погибших от коронавируса превысило 70
Евгений Комаровский рассказал, от чего зависит "живучесть" коронавирусаЕвгений Комаровский рассказал, от чего зависит "живучесть" коронавируса
В мире почти 80 тысяч человек вылечились от коронавируса , 182 тысячи - болеютВ мире почти 80 тысяч человек вылечились от коронавируса , 182 тысячи - болеют
В Киеве подтвердили два случая коронавирусаВ Киеве подтвердили два случая коронавируса
Украинцев просят не покупать «лекарств от коронавируса». В мире их нетУкраинцев просят не покупать «лекарств от коронавируса». В мире их нет
Приватбанк и фонд Пинчуков начали закупать аппараты ИВЛ из-за коронавирусаПриватбанк и фонд Пинчуков начали закупать аппараты ИВЛ из-за коронавируса
В Украине диагностировали еще два случая коронавирусаВ Украине диагностировали еще два случая коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости