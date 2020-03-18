Японец, намеренно распространяющий коронавирус, умер в больнице

Японец, намеренно распространяющий коронавирус, умер в больнице

В префектуре Айти, Япония, мужчина-носитель нового коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19, скончался в больнице, сообщило сегодня утром местное издание Chunichi Shimbun. Врачи пока не объявили причину смерти. Известно, что до заражения коронавирусом у мужчины диагностировали неизлечимое заболевание.

4 марта японца без симптомов, сопровождающих коронавирус, вызвали в больницу для проведения тестов. Оба родителя, с которыми он проживал, были заражены. Врачи подтвердили диагноз и отправили мужчину домой — ждать, пока найдется подходящая больница, где ему окажут медпомощь. Вместо самоизоляции неизлечимо больной пациент отправился на прогулку по барам города Гамагори. Сообщается, что перед тем, как сесть в такси, он сказал одному из членов своей семьи: «Я собираюсь распространять вирус!»

Японец посетил первый бар, затем пешком направился в следующий. 12 марта у работницы заведения, в котором мужчина пел в караоке, курил и общался с сотрудниками, обнаружили новый коронавирус.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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